Desaparece otra mujer en Reynosa

Colectivos y familiares buscan a Sahamara Denise Ramos Balderas, de 45 años, quien fue privada de la libertad

REYNOSA, TAM.- Colectivos de búsqueda y usuarios de redes sociales especializados en temas de violencia e inseguridad, encendieron nuevamente sus alarmas por la desaparición de otra joven mujer en calles de Reynosa.

El colectivo Amor por los Desaparecidos, a través de sus redes sociales, reveló la desaparición de Sahamara Denise Ramos Balderas, de 45 años de edad, se registró la noche del martes 18 de noviembre en la colonia La Presa, en dicho municipio fronterizo.

La víctima llegaba a su domicilio alrededor de las 22:00 horas, cuando fue interceptada y privada de la libertad por un grupo de hombres armados. Testimonios señalan que los agresores la obligaron a subir a un vehículo, del cual no se han revelado características hasta el momento.

Sahamara, madre de familia y trabajadora en una estética, no ha tenido ningún tipo de contacto con sus seres queridos desde el momento del rapto, lo que ha intensificado la preocupación entre sus allegados, quienes temen por su integridad.

Su familia emitió un llamado urgente a la población para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

“Quien sea que la tenga, por favor regrésenla a su hogar”, expresaron entre lágrimas, destacando que cada minuto es crucial para avanzar en las labores de búsqueda.

Las autoridades de la justicia ya fueron notificadas y activaron los protocolos de investigación y rastreo en la zona. Colectivos de mujeres desaparecidas también comenzaron a difundir la ficha con fotografía y datos de Sahamara para ampliar su alcance.

Cualquier persona que cuente con información que ayude a su localización puede comunicarse al telefono 911/8343186150

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón