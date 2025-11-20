Impulsan corredor gastronómico de la carretera interejidal

El corredor reunirá negocios familiares con una larga tradición en la preparación de antojitos, guisos regionales y productos del campo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas anunció el arranque del Primer Corredor Gastronómico Interejidal, un proyecto que busca convertir 36 puestos de comida tradicional en un nuevo atractivo turístico para Ciudad Victoria. La propuesta pretende que estos establecimientos rurales se consoliden como una ruta obligada para visitantes y automovilistas que transitan por la zona.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que el corredor reunirá negocios familiares con una larga tradición en la preparación de antojitos, guisos regionales y productos del campo. Destacó que la intención es “poner en el mapa” a cada uno de estos puntos, que a menudo pasan desapercibidos pese a su relevancia cultural y económica.

Como parte de la primera etapa, se instalarán 110 señalamientos turísticos y 36 anuncios para identificar cada establecimiento participante. Estas acciones buscan facilitar la ubicación de los negocios y dar mayor orden a la ruta, con el propósito de atraer un mayor flujo de visitantes.

Hernández Rodríguez precisó que detrás del proyecto existe un respaldo firme del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido a fortalecer los destinos turísticos que ofrecen identidad regional y generan beneficios directos para las comunidades.

El proyecto contempla también el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas, que trabajará en el mejoramiento de accesos y en acciones de infraestructura complementaria, necesarias para garantizar un tránsito seguro en todo el tramo del corredor.

Autoridades estatales consideran que la oferta gastronómica es uno de los principales valores turísticos de la región, por lo que esta ruta busca aprovechar la tradición culinaria de las familias ejidales para crear una experiencia distinta para el visitante.

Con este corredor, el Gobierno de Tamaulipas apuesta por convertir a Ciudad Victoria en un referente del turismo gastronómico, impulsando espacios que combinan sabor, paisaje rural y experiencias que fortalecen la identidad local.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON