Notable avance en la atención a la mayor crisis de socavones en el sur de Tamaulipas

El gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco González, informó que el organismo mantiene un despliegue operativo sin precedentes para atender esta situación extraordinaria, que hoy suma 236 oquedades en los municipios de Tampico y Madero.

Ante la peor crisis de socavones que se ha registrado en la zona, derivada de cinco décadas de abandono de la red hidrosanitaria, el gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, informó que el organismo mantiene un despliegue operativo sin precedentes para atender esta situación extraordinaria, que hoy suma 236 oquedades en los municipios de Tampico y Madero.

El gerente recordó que, aunque recientemente se mantenía una racha de diez días sin nuevos reportes, durante el fin de semana se presentaron cinco socavones adicionales. Explicó que este fenómeno ha mostrado un crecimiento acelerado: mientras en 2018 y 2019 se contabilizaron apenas siete casos, la cifra aumentó en los años siguientes a 44, 79, 86 y posteriormente a 125 en 2024, hasta alcanzar los 236 en el presente 2025. A la par, se han registrado más de 11 mil fugas en lo que va del año, un indicador del deterioro histórico de la infraestructura hidráulica en la región.

González Casanova señaló que COMAPA SUR impulsa una transformación de fondo para modernizar los sistemas hidráulicos. Destacó que esta estrategia es posible gracias a finanzas sanas y a una planeación responsable. Agregó que, con el respaldo del Gobierno del Estado y la asesoría de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se trabaja de manera coordinada en el desarrollo de importantes proyectos estratégicos.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento existió el riesgo de que el incremento de socavones llevara a un punto de no retorno, el gerente explicó que ese escenario habría sido posible si no se hubiera intervenido con oportunidad. Recordó que en 2024 se vivió también la peor crisis hídrica de la que se tenga registro y que el aumento sustancial de socavones comenzó ese mismo año, pasando de 86 a 125. Señaló que un punto irreversible habría ocurrido únicamente si existieran centenares de oquedades sin detectar o sin atender, lo cual no es el caso gracias a la vigilancia y respuesta permanente.

En cuanto a los avances operativos, informó que de los 236 socavones registrados, 149 ya fueron atendidos; de estos, 48 se encuentran en proceso de reposición de pavimento, que serán programados en el transcurso de las próximas 3 semanas o un mes. Permanecen pendientes 87 intervenciones y se espera cerrar el año 2025 con un aproximado de 75 socavones por atender, siempre que no haya un repunte en lo que resta de noviembre y diciembre.

Para concluir, González Casanova subrayó que por primera vez existe total transparencia en el manejo de la información y en la ejecución de los trabajos, así como una capacidad operativa que no tiene precedente en la historia del organismo. Añadió que sería imposible sostener este ritmo sin finanzas sanas ni una planeación sólida, factores que hoy permiten avanzar en la rehabilitación de la red y devolverle a la ciudadanía las realidades que merece.