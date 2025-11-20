Reconocen papel de la mujer en la Revolución Mexicana durante desfile cívico en Tampico

La primera autoridad señaló que la lucha revolucionaria no puede entenderse sin la participación de las mujeres, quienes asumieron un rol determinante en la transformación del país

TAMPICO, TAM.- La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya se refirió este jueves 20 de noviembre la trascendencia de las mujeres en la Revolución Mexicana, durante la ceremonia cívica previa al desfile conmemorativo por el 115 aniversario del movimiento social.

En su mensaje oficial, la primera autoridad señaló que la lucha revolucionaria no puede entenderse sin la participación de las mujeres, quienes asumieron un rol determinante en la transformación del país.

“Reconocemos la valiosa aportación de las mujeres a la lucha que revolucionó las conciencias en el país. Las mujeres mexicanas son parte fundamental de la Revolución y es imposible hablar de este movimiento social sin darles el honroso lugar que merecen en la historia. Este desfile deportivo es una muestra de unidad en el que participan más de 5 mil 200 alumnos provenientes de 20 planteles educativos»

Villarreal Anaya recordó que la Revolución significó un punto de inflexión para México, impulsando ideales de justicia, equidad y bienestar que hoy buscan retomarse.

“Esta etapa histórica es reconocida como la tercera transformación del país. Más de un siglo después, México vive una cuarta transformación que pretende recuperar aquellos principios, especialmente para quienes durante décadas han sufrido abandono”

Villarreal Anaya dijo que el movimiento revolucionario fue la primera revolución social del siglo XX en el mundo, protagonizada por hombres y mujeres que se enfrentaron a un régimen generador de desigualdad.

“Ellas y ellos soñaron con un México más digno, más justo y más humano, y a esa causa entregaron sus vidas”

La alcaldesa señaló que esta fecha permite recordar la convicción de quienes lucharon por un país con identidad propia y con mejores oportunidades para sus habitantes.

El desfile y ceremonia cívica, realizados por la mañana, se contó con la participación de 5 mil 200 estudiantes de 20 instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, medio superior y superior. También participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México; de la Escuela Náutica Mercante; la dirección de Tránsito y Vialidad de

Tampico; del Pentatlón Militarizado; del sistema DIF Tampico encabezado por la presidenta, Luz Adriana Villarreal Anaya; entre otros contingentes.

Al evento asistieron el Mayor Pagador Bruno Salinas Orduño, representante del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Velázquez Robledo; el Contraalmirante Víctor Manuel Aguilar Hurtado, en representación del Vicealmirante DEM Miguel Rivas Hernández, comandante de la Primera Zona Naval; además de Rogelio Pérez Lara, presidente de la comisión de educación en el cabildo; Claudia Rosas Marín, jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo; un representante de la Guardia Estatal en Tampico; Carlos Alberto García Porres, secretario del ayuntamiento, así como integrantes del cabildo porteño.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN