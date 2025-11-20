Se descarta Irving para otro periodo en la FGJ

El Ombudsman del Estado apuntó que su decisión obedece a una convicción personal, al considerar que con los nueve años al frente de la dependencia, dos como Procurador y siete como Fiscal General, se cierra un ciclo

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Fiscal Irving Barrios Mojica, confirmó que no participará en el proceso de convocatoria para la renovación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“Como lo manejamos en un principio, pues no tenemos contemplado volver a contender, tenemos la oportunidad, la marca la Constitución, pero no tenemos todavía a este momento, no tenemos la intención de volver a reelegirnos, de volver a competir más que reelección”.

“Logramos desarrollar o avanzar muchos de nuestros programas, nuestros planes de trabajo que hoy vemos que son los que se empatan con la Federación, logramos transformar la procuración de justicia en Tamaulipas, le dimos unos pasos muy adelantados, nos hemos posesionado en varias de las áreas en referentes nacionales”.

Barrios Mojica dijo que confía en que plan de trabajo implementado hace siete años y que ha dado resultados se mantenga, “porque vemos que es la misma ruta que ahora se está planteando en la estrategia nacional de seguridad pública”.

Señaló que poco menos de un mes de concluir su periodo al frente de la Fiscalía, aún queda pendiente dar continuidad al fortalecimiento del capital humano y la capacitación, eje central también dentro de la estrategia planteada a nivel nacional por la Presidenta y el gabinete de seguridad federal.

“Seguimos en la continuidad de fortalecer los ministerios públicos, los peritos y de fortalecer a nuestros agentes de ministerio público, yo creo que ese es el compromiso principal que tenemos aquí en Tamaulipas, que falta fortalecer, pero también repito a nivel nacional”.

Por Perla Reséndez