Tampico refuerza vigilancia a salones de eventos

Las multas superan los 100 mil pesos por operar sin permiso de alcoholes

Tampico, Tam. De cara al inicio de las posadas y celebraciones decembrinas, la Dirección de Alcoholes del Ayuntamiento de Tampico advirtió que los salones de eventos que operen sin el permiso correspondiente podrán enfrentar sanciones superiores a los 100 mil pesos.

Pedro Valladares Ramiro, titular del área, informó que actualmente se realizan inspecciones a establecimientos con alta demanda por la temporada. Hizo un llamado directo a propietarios de salones para que regularicen su situación ante la autoridad.

“Los salones de eventos se están checando que todos tengan su permiso. Ahorita hay mucha demanda porque hay fiestas navideñas… Se les hace una atenta invitación a todos los dueños de los salones que se acerquen aquí»

El funcionario enfatizó que las multas por incumplimiento son onerosas y que deben tramitarse las licencias de alcohol ante la Oficina Fiscal, además de los permisos eventuales cuando así corresponda.

“Hay sanciones fuertes si no cumplen con sus obligaciones… son arriba de 100 mil pesos. Sí es importante que acudan a hacer su trámite de licencia y los salones de eventos su permiso eventual”

Dijo que al inicio de la administración se detectó que diversos negocios: hoteles, restaurantes y salones no cumplían con las disposiciones legales, por lo que se ofreció asesoría personalizada a cerca de 30 empresarios para facilitar su regularización.

Tras lo anterior el padrón comercial se actualizó y existe un registro de 598 establecimientos con permisos vigentes.

Por instrucciones de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, la dependencia continúa brindando orientación a dueños y representantes de negocios para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de alcoholes durante la temporada festiva.

Cynthia Gallardo

La Razón