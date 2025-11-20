VIDEO: Captan a misteriosa mujer vestida de blanco a mitad de la carretera Tampico-Mante

Algunos usuarios de redes sociales aseguran que se trata de "un alma en pena"

CIUDAD DE MÉXICO.- El video de una misteriosa mujer vestida de blanco y recorriendo la carretera Tampico-Mante en plena madrugada ha dejado impactados a los internautas, quienes debaten si se trata de un fantasma. El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 40 en Altamira, Tamaulipas.

Hasta el momento el video compartido por la cuenta de X @QuePocaMadre_Mx y de 22 segundos de duración contabiliza más de 30 mil vistas debido a la nitidez de sus imágenes.

Tenebrosa mujer aparece a mitad de la carretera vestida de blanco: Imágenes sorprendentes

👻‼QUÉ MIEDO‼😱 CAPTAN MISTERIOSA MUJER VESTIDA DE BLANCO EN #Tamaulipas 🛣️🌫️ 🤳#ReporteCiudadano 🗣Esta misteriosa #mujer vestida de blanco anda caminando entre la niebla en la carretera #Tampico–#Mante, a la altura del kilómetro 40 en #Altamira, #Tamaulipas. 🗣En las… pic.twitter.com/cuq10nL5Qm — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 19, 2025

En el clip se aprecia cómo la mujer va caminando de espaldas a la cámara sobre la carretera cuando un hombre, quien presuntamente realizó la grabación, le habla y le dice “señora, hey” sin que la mujer detenga su marcha ni voltee a ver al sujeto en ningún momento. A un lado se ve cómo pasan vehículos y tráileres a gran velocidad.

Algunos usuarios de redes sociales se mostraron escépticos ante el video mientras que otros compartieron experiencias similares al recorrer las carreteras del país: “Alma en pena”, “para ser fantasma se cuida que no la atropellen”, “una vez me tocó una mujer vestida de novia en una carretera a las 2:00 de la madrugada”.

Con información de HERALDO DE MÉXICO