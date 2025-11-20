VIDEO: Fingía tener discapacidad para robar cervezas, lo sentencian a 3 años de prisión

La lista de cargos que enfrentó el joven de 19 años fue amplia ante el juez por los delitos de robo, agresión, alteración del orden público, daños a la propiedad, lenguaje amenazante y conducción sin seguro

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que empezó como un intento de robo de una par de six de cervezas terminó convirtiéndose en una serie de agresiones y daños que llevaron a un joven, de 19 años, a ser sentenciado a más de tres años de prisión. Todo comenzó el pasado 3 de junio de 2025 en Edenbridge, Reino Unido, el chico identificado por las autoridades como Davey Brown chocó su vehículo contra un coche estacionado, pero en lugar de hacerse responsable, huyó del lugar a gran velocidad y se pasó un semáforo en rojo.

Minutos después el joven llegó a un supermercado, donde fingió utilizar una silla de ruedas, y con ayuda de su cómplice, de 17 años, intentó ocultar dos six de cerveza bajo una chaqueta colocada sobre su regazo y salir sin pagar, pero el robo no prosperó. Un guardia de seguridad lo confrontó y Brown reaccionó con violencia golpeando al guardia y lanzándole botellas, latas y otros productos, que lesionaron al oficial de seguridad y a otro empleado. El guardia tuvo que recibir atención hospitalaria.

Aunque Brown logró escapar, fue detenido por la policía en menos de media hora. Durante el arresto profirió amenazas y comentarios agresivos a los agentes. Una cámara de seguridad grabó todo lo ocurrido al interior del supermercado y el video fue difundido en redes sociales, como parte de una prueba de los hechos.

🇬🇧🍺 Condenan a ladrón que fingió discapacidad para robar cervezas Un joven fue sentenciado a 3 años de prisión en Reino Unido después de intentar robar en un supermercado fingiendo ser una persona discapacitada. Fue detenido tras agredir a los guardiashttps://t.co/HRBI4vmVDT pic.twitter.com/aOGZOPNdEh — Sepa Más (@Sepa_mass) November 18, 2025

El joven, de 19 años, tomo una caja de cervezas y se la arrojó al guardia de seguridad. Créditos: @Sepa_mass

La lista de cargos que enfrentó fue amplia: robo, agresión, alteración del orden público, daños a la propiedad, lenguaje amenazante y conducción sin seguro. El joven se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Maidstone. Finalmente, el 6 de noviembre fue condenado a tres años y un mes de prisión, además de ser inhabilitado para conducir. Su cómplice, de 17 años, recibió una sentencia de seis meses en un instituto para jóvenes infractores.

El oficial a cargo del caso, PC Ricky Strong, señaló que la condena garantiza que Brown no representará un riesgo para la ciudadanía por un tiempo, y recordó que el guardia solo “estaba haciendo su trabajo” cuando terminó en el hospital.

Con información de HERALDO DE MÉXICO