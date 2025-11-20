VIDEO: Se desata persecución policiaca tras robo de pipa de gasolina en Hermosillo

En Hermosillo, un hombre robó una pipa de gasolina vacía y desató persecución con daños materiales.

CIUDAD DE MÉXICO.- Habitantes de Hermosillo, Sonora, vivieron momentos de tensión la tarde del martes, cuando un hombre robó una pipa de gasolina vacía y provocó una peligrosa persecución que dejó múltiples daños materiales.

Automovilistas que circulaban por las calles del centro y norte de la capital grabaron el momento en que la unidad avanzaba sin control, realizando maniobras bruscas mientras era seguida por patrullas de la policía.

El hecho sorprendió a decenas de ciudadanos, quienes observaron cómo la pesada unidad se desplazaba de manera errática, golpeando vehículos y banquetas, mientras los agentes intentaban detenerla.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el riesgo al que se enfrentaron conductores y peatones durante el operativo.

Imagínate no vivir en Hermosillo y perderte la emoción de ver un chingo de patrullas siguiendo a una pipa cargada de presunto huachicol, y agentes disparándole a las llantas para detenerla, en uno de los principales bulevares de la ciudad. pic.twitter.com/beZIgIvENG — Arturo Soto Munguía (@Chaposoto) November 20, 2025

¿Cómo ocurrió el robo de la pipa en Hermosillo?

De acuerdo con el reporte oficial, el robo activó un código rojo y la pipa fue localizada gracias a las cámaras de videovigilancia. A partir de ese momento, se desplegó un operativo en el que participaron al menos diez unidades policiacas.

La persecución se tornó más peligrosa cuando el conductor dio reversa de manera abrupta y chocó contra cinco vehículos. Posteriormente, ingresó a la calle Rayón, donde impactó tres autos estacionados antes de continuar su trayecto rumbo al norte de la ciudad. Durante el recorrido, los agentes realizaron varias detonaciones con el objetivo de frenar el avance de la unidad.

El vehículo también golpeó banquetas y distintos puntos de la vía pública, lo que incrementó los daños materiales en la zona.

Testigos relataron que el estruendo de los impactos generó alarma entre quienes se encontraban cerca, pues la pipa, aunque vacía, representaba un riesgo considerable por su tamaño y peso.

¿Quién es el responsable y qué ocurrió tras su captura?

Cerca de la salida norte de Hermosillo, el conductor decidió abandonar la pipa y huir a pie. Sin embargo, su intento de escape fue breve, ya que elementos de la policía lograron detenerlo de inmediato.

El responsable fue identificado como Miguel Ángel N., de 34 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para retirar la unidad, que terminó severamente dañada tras los múltiples impactos.

Las autoridades confirmaron que el robo de vehículo con violencia y los daños ocasionados durante la persecución pueden configurarse como delitos graves en Sonora.

El Código Penal del estado establece penas que van de cuatro a quince años de prisión por robo de vehículo, además de sanciones adicionales por daños a propiedad privada, ataque peligroso y resistencia a la autoridad.

Con información de EXCÉLSIOR