VIDEO: Se desploma pirámide humana de policías arriba de una patrulla en el desfile de la Revolución Mexicana

El accidente ocurrió sobre la calle Hidalgo, cuando los uniformados realizaban la acrobacia frente al palco de autoridades

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco policías viales de Zacatecas resultaron con golpes y raspones luego de que se desplomara la pirámide humana que ejecutaban como parte de la exhibición del desfile cívico-militar del 20 de noviembre.

El accidente ocurrió sobre la calle Hidalgo, cuando los uniformados realizaban la acrobacia frente al palco de autoridades, donde se encontraba el gobernador David Monreal, su gabinete y altos mandos militares y policiales.

La colocación de un tope para proteger los cables de la televisora estatal que transmitía el evento originó el percance, ya que los uniformados perdieron el equilibrio cuando la grúa de plataforma que los transportaba pasó sobre este obstáculo y la formación se vino abajo.

El resto del desfile transcurrió sin contratiempos

Ninguno resultó lesionado de gravedad

Varios agentes que resguardaban a las autoridades corrieron en apoyo de los policías de tránsito, quienes quedaron sobre el techo de la grúa, mientras que uno más cayó al suelo de adoquín. Los policías fueron valorados en el lugar por personal médico; ninguno requirió traslado hospitalario ni presentó lesiones de gravedad.

El resto del desfile conmemorativo transcurrió sin más contratiempos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO