Conmemoran miles la gesta revolucionaria

Los desfiles por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana se realizaron sin incidentes en todo el estado; participaron estudiantes, corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El desfile del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se desarrolló sin novedad en los municipios del estado donde se llevó a cabo. El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la conmemoración en la capital del estado.

El Coordinador de Protección Civil en el estado, Luis Gerardo González de la Fuente comentó que las actividades relativas a los desfiles que se llevó a cabo en la mayoría de los municipios del estado es que se llevaron a cabo sin novedad.

De acuerdo con el parte del Comandante de la columna del desfile, Francisco Arroyo Quiterio, desfilaron 1,950 estudiantes de 22 instituciones educativas, desde nivel preescolar hasta universidades.

Se contabilizaron dos banderas nacionales monumentales, seis banderas nacionales y seis escudos de Tamaulipas.

Además de 255 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, 724 elementos de Guardia Estatal

Además de 500 alumnos de diferentes escuelas que integraron la banda de guerra monumental, 54 conscriptos del servicio militar nacional, 400 elementos de protección civil estatal.

40 elementos de la Cruz Roja Mexicana, 13 cabalgantes, 28 vehículos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y Guardia Nacional, 13 vehículos de la Guardia Estatal, 12 vehículos de Protección Civil, cinco vehículos de la Cruz Roja Mexicana.

Además de dos motocicletas, seis cuatrimotos, 25 caballos, diez canes, sumando un total de 3.576 elementos, 56 vehículos, 2 motocicletas, 25 caballos y 10 canes.

En el evento acompañaron al gobernador, el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso del Estado; la Magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

El General Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; el coronel Daniel Lugo Salinas, en representación de la Guardia Nacional en Tamaulipas, y el contralmirante Francisco Figuereo Corona, en representación de la Primera Región Naval.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón