Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, ahora es auxiliar técnico del Real Valladolid

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció su llegada al Real Valladolid de España como auxiliar técnico tras retirarse de la política.

JALISCO, MÉXICO.- El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que incursionará profesionalmente en el futbol europeo. A través de sus redes sociales, el político dio a conocer que se integrará como auxiliar técnico en el Real Valladolid Club de Futbol, equipo que milita en la Liga Hypermotion de España.

Alfaro, quien recientemente concluyó su mandato al frente del Ejecutivo estatal, señaló que esta decisión responde a un proceso de reinvención personal tras cumplir sus objetivos en la administración pública.

He decidido que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol», publicó Alfaro.

Formación y llegada a España

De acuerdo con el mensaje emitido en redes sociales por el exmandatario, su llegada al club español —propiedad del exfutbolista Ronaldo Nazário— está respaldada por una formación académica reciente.

Alfaro detalló que cursó estudios de entrenador en el campus virtual de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) y realizó prácticas en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara.

Asimismo, mencionó haber concluido un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid.

Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo», se lee en el texto.

El nuevo rol en el Valladolid

En su mensaje, Alfaro expresó su intención de aportar al desarrollo institucional del club y destacó la oportunidad de trabajar en lo que calificó como «el país con mejor futbol del mundo».

El exgobernador enfatizó que su salida de la política se debe al agotamiento de su entusiasmo por dicho rubro y la búsqueda de nuevos desafíos. «No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar», puntualizó.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

Alfaro, exgobernador de Jalisco

Enrique Alfaro fue gobernador de Jalisco de 2018 a 2024, elegido bajo la bandera de Movimiento Ciudadano.

Anteriormente fue presidente municipal de Guadalajara, cargo que ocupó entre 2015 y 2018, también tras ser electo bajo la bandera de Movimiento Ciudadano.

Alfaro había anunciado que se retiraría de la política tras dejar de ser gobernador de Jalisco, lo que ha cumplido hasta la fecha.

Tras convertirse en auxiliar del Real Valladolid, Alfaro se convierte así en una figura pública más que salta entre la política y el deporte, pues figuras como el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco o los exatletas olímpicos Ana Gabriela Guevara y Rommel Pacheco traicionaron del deporte a la política.

