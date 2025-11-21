Invaden, roban y machetean a vecino

Por Un adulto mayor resultó con una herida cortante en la mano derecha, al sorprender a dos sujetos que saqueaban en su domicilio

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un adulto mayor fue lesionado con un machete en la mano derecha al descubrir a dos sujetos que, al parecer, vivían ilegalmente en su domicilio y saqueaban sus pertenencias de manera paulatina.

El ataque ocurrió la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en el cruce de Manuel Doblado y 23 de Mayo, en la colonia Altavista.

La víctima y su esposa habían estado fuera una semana y, al regresar, se toparon con los intrusos.

Uno de los delincuentes, conocido como “La Rata” y vecino de la misma colonia, hirió al propietario antes de huir junto con su cómplice.

Los afectados denunciaron que los sujetos fingían ser los dueños para poder llevarse muebles y objetos sin levantar sospechas.

Vecinos también los señalan por haber quemado y desmantelado un contenedor de tráiler cercano.

A pesar de la gravedad de la herida, el señor de aproximadamente 65 años rechazó ser trasladado al hospital tras recibir atención de paramédicos de Cruz Roja en el lugar.

La Policía Municipal ya busca intensamente a los responsables.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón