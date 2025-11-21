Otra vez paso desapercibido…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Otra vez paso de noche, muy contaditas personas se acordaron de su existencia. ¿De qué le hablamos? Del Día Internacional del Hombre.

Pues hace dos días, el 19 de noviembre, fue el Día Internacional del Hombre y aunque todos los días escuchamos hablar de la igualdad de género, de verdad, ¿quién se acordó de felicitarlos o festejarles? ¿se les festejo e hicieron eventos en su honor?

Cierto es que la celebración poco a poco se va dando a conocer, pero lo real es que aun pasa desapercibida la fecha, bueno, ni siquiera ellos mismos, los varones, en su gran mayoría saben que existen El Día Internacional del Hombre.

El miércoles pasado cuando mucho enviaron mensajes en redes sociales o grupos de WhatsApp felicitándoles, y párele de contar, ¿por qué?, pues realmente no es porque no sea importarte festejarles sino porque la fecha poca difusión tiene, de hecho, es de reciente creación esa conmemoración.

Pero, ¿Dónde están esas mujeres y esos hombres que tanto pelean la igualdad, la equidad de género?, así como se festeja a las féminas en estos tiempos “igualitarios” pues también se debe festejar a los hombres, digo, así todos parejos.

¿Cómo está eso de que queremos igualdad, que los hombres también sean amos de casa, atiendan niños, consuelen a sus parejas, den tranquilidad a la familia y no se les reconozca y festeje su día igual que a nosotras?, como dijera Cantinflas, no hay que ser.

Hombres y mujeres son complemento y aunque en algunos países, incluso comunidades mexicanas, una vaca vale más que una mujer, también es verdad que hoy día muchos varones son violentados por sus mujeres, pero por vergüenza no denuncian.

Aunque usted no lo crea, la estadística de hombres que son violentados física y emocionalmente por mujeres es alta.

El problema es que por por nuestros usos y costumbres para un hombre sigue siendo vergonzoso quejarse de maltrato, para muchos es más digno callar y aguantar, más porque luego son objeto de burla.

Mientras a una mujer se le brinda apoyo moral y defiende cuando es maltratada por un hombre, claro, las que denuncian porque muchas por miedo, comodidad o interés se quedan calladas, en tanto los varones son objeto de burlas si se sabe que su mujer le maltrata física o emocionalmente.

Lo peor para ellos es que no hay una dependencia que les defienda y todo porque se cree que solo por el hecho de ser hombres pueden defenderse solos y si se les maltrata el caso no es tan grave.

Parejo Señoras, parejo, si tanto se pelea la igualdad y tenemos los mismos derechos pues también es justo que tengamos las mismas obligaciones, y así como se festeja el Día Internacional de la Mujer pues igual debe festejarse el Día Internacional del Hombre.

No hay nada más hermoso que una comunión entre ambos sexos, el respeto que se tengan entre hombre y mujer, si unas y otros lo entendiéramos se tendrían sociedades más afables.

En fin, la situación es que hace dos días fue el Día internacional del Hombre, no se supo de festejos en su honor por parte de alguna institución, tampoco las mujeres le dieron importancia.

Bueno, ni siquiera una mínima parte de los varones se enteraron de la fecha, de que era su día, es más, si se hace una encuesta preguntando quien festejo el Día del Hombre sin temor a equivocarnos podemos decirle que cero será el resultado.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ