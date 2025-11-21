Piden a constructoras seguridad para obreros

Exhorta PC a constructoras a reforzar medidas de seguridad tras muerte de trabajador en la Rumbo Nuevo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La noche del lunes 17 de noviembre, un trabajador perdió la vida al caer de aproximadamente 15 metros durante las labores de modernización de la carretera estatal 126 Rumbo Nuevo, en el tramo Juan Capitán – El Chihue, en Tamaulipas.

Tras el accidente, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, hizo un llamado urgente a las empresas constructoras a reforzar las medidas de seguridad en la obra.

“Exhortamos a los trabajadores y a los constructores a que mantengan las medidas de seguridad… que el personal cuente con protección adecuada para realizar sus labores”, expresó.

El funcionario señaló que, si bien Protección Civil realiza supervisiones periódicas, la prevención depende de cada empresa responsable de la obra, por lo que es indispensable fortalecer la capacitación y garantizar que los empleados tengan el equipo apropiado.

La modernización de la Rumbo Nuevo —licitada como obra pública internacional— forma parte de un proyecto estatal para mejorar la seguridad y eficiencia de esta vía estratégica. Sin embargo, el trabajo ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso local, donde diputados han solicitado inspecciones más rigurosas, así como una evaluación de riesgos ante incidentes como el ocurrido.

El exhorto de Protección Civil, subrayó González de la Fuente, es un llamado directo al sector constructor para evitar que se repitan tragedias mientras avanza la rehabilitación de la carretera.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON