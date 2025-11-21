PT respaldará al alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes en su aspiración por la gubernatura de Nuevo León.

Cazares Hernández aseguró que el PT trabaja internamente con sus bases para fortalecer el proyecto político de cara al próximo proceso electoral.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El regidor del Partido del Trabajo (PT), Fabricio Cazares Hernández, confirmó que su instituto político se sumará al interés del alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, para participar como candidato de Morena a la Gubernatura de Nuevo León.

Recordó que en los últimos procesos electorales se ha concretado una coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista y el PT, por lo que prevé que las dirigencias nacionales nuevamente definan una alianza rumbo a la contienda estatal.

Cazares Hernández aseguró que el PT trabaja internamente con sus bases para fortalecer el proyecto político de cara al próximo proceso electoral.

Expresó que, dentro del Partido del Trabajo, las mujeres representan un pilar fundamental, subrayando el liderazgo de Guadalupe Rodríguez Martínez, quien dijo ha impulsado de forma constante la participación femenina en cargos de elección popular.

Al referirse al actual gobierno estatal encabezado por Samuel García, señaló que persisten deficiencias en servicios básicos, particularmente en agua, drenaje y alcantarillado, problemas que se registran en diversas colonias de Escobedo.

“Hay muchas quejas por brotes en alcantarillas y falta de resultados hasta el momento”, expuso el funcionario municipal al afirmar que la ciudadanía sigue en espera de soluciones concretas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón