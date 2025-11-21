Reconoce salud falta de urólogos

Admiten autoridades que enfrentan presiones luego que ha aumentado la demanda de diálisis y hay carencia de urólogos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, reconoció que el sistema estatal enfrenta presiones importantes en la atención de enfermedades crónicas, respiratorias y en el servicio de urología, además de un incremento sostenido de pacientes que requieren diálisis.

También pidió a la población vacunarse antes del descenso fuerte de temperaturas.

Indicó que el cáncer de próstata sigue siendo la primera causa de cáncer en hombres y la tercera más frecuente en el estado.

Destacó una buena cobertura en pruebas de detección temprana, pero advirtió un aumento de casos de prostatitis —una inflamación no maligna— que ha elevado el número de cirugías.

El mayor reto, afirmó, es la falta de urólogos en Tamaulipas, un déficit que no ha logrado solventarse.

Aunque el INSABI ha reforzado esfuerzos, la escasez de especialistas formados en la entidad complica la atención tanto de cáncer como de enfermedades benignas.

Otro punto crítico es el incremento de pacientes que requieren diálisis y hemodiálisis, principalmente en el sur del estado. Hernández Navarro informó que recientemente sostuvo reuniones para gestionar la atención de personas en lista de espera. En Tamaulipas, alrededor de 300 pacientes reciben actualmente diálisis, pero la cifra podría duplicarse al sumar los casos del IMSS y del ISSSTE.

La Secretaría trabaja en un proyecto estatal para promover estilos de vida saludables y reducir enfermedades crónico-degenerativas, origen de buena parte de los casos que saturan hospitales.

Sobre medicamentos, aseguró que no existen problemas de abasto en hospitales del IMSS-Bienestar y que los biológicos —incluidos los de COVID-19— se aplican dentro de los tiempos de vida útil.

En materia respiratoria, el estado registra 60 casos de COVID-19, 40 de influenza y alrededor de 300 infecciones no etiquetadas, lo que mantiene la vigilancia activa ante la temporada invernal.

La campaña estatal de vacunación alcanza un 86% de cobertura general, mientras que las vacunas invernales avanzan en un 30%, porcentaje habitual para estas fechas.

El secretario pidió a la población vacunarse entre noviembre y diciembre, debido a que el efecto inmunológico tarda entre seis y ocho semanas.

Aseguró que existe suficiente abasto, incluso para recién nacidos, y que la población continúa solicitando dosis de refuerzo contra COVID-19. El llamado prioritario es para mayores de 60 años y personas con comorbilidades.

Hernández Navarro confirmó que él y su equipo ya recibieron su dosis de refuerzo y reiteró que la prevención es la mejor herramienta ante el aumento de enfermedades respiratorias.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON