Reincidente presunta responsable de vandalismo

Sobre quién absorberá los daños causados al establecimiento comercial, Trejo Hernández dijo desconocerlo y reiteró la necesidad de que los afectados por cualquier acto de inseguridad acudan ante la autorida

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una mujer en situación de calle que padece de sus facultades mentales provocó un cristalazo en un local ubicado sobre la calle Cristóbal Colón, casi esquina con Altamira en el centro de Tampico; así lo informó la regidora Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil.

Señaló que la implicada ya había participado anteriormente en un hecho similar.

Trejo Hernández indicó que tras el incidente estableció comunicación con el coordinador de la Guardia Estatal en Tampico, Víctor Aparicio, quien le confirmó que la mujer fue detenida y trasladada a la barandilla.

“La persona fue detenida, salió de la barandilla. Esta persona padece de sus facultades mentales”

No obstante, al no existir denuncia formal por parte del propietario del negocio afectado, la responsable quedó en libertad.

Ante esta situación, la regidora lanzó un exhorto a los ciudadanos a no omitir la denuncia cuando sean víctimas de un delito, ya que sin este procedimiento legal las autoridades no pueden retener a los presuntos responsables.

“Decirle a la ciudadanía que ponga la denuncia correspondiente para que esta persona presunta culpable no salga en libertad. El tema es que no hay una denuncia… Así es, ya es la segunda ocasión. Una mujer”

Sobre quién absorberá los daños causados al establecimiento comercial, Trejo Hernández dijo desconocerlo y reiteró la necesidad de que los afectados por cualquier acto de inseguridad acudan ante la autoridad competente a formalizar su denuncia.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón