Se hunde una embarcación; hay un muert0

Una embarcación privada se hundió frente a la Boya de Recalado, en el sur de Tamaulipas; cuatro tripulantes fueron localizados, uno de ellos sin vida.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un operativo marítimo y terrestre continúa frente a las costas del sur de Tamaulipas, luego del hundimiento de una embarcación privada que dejó un saldo de un fallecido, tres sobrevivientes y un tripulante aún desaparecido.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil en Madero, informó que de acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante la madrugada en las inmediaciones de la Boya de Recalado.

La Vocería de Seguridad Pública, por su parte confirmo que se produjo cuando la embarcación presentó una falla en el motor que provocó la pérdida de estabilidad hasta hundirse mar adentro.

El reporte inicial, se informó por las autoridades locales, fue emitido por la Coordinación de Voluntarios de la Zona Sur, quienes alertaron sobre la desaparición de cinco tripulantes durante la tarde del día miercoles.

La Capitanía de Puerto inició de inmediato acciones de búsqueda y rescate, apoyada por la Secretaría de Marina y cuerpos de emergencia estatales y municipales.

Protección Civil Regional informó que durante la madrugada del jueves, cuatro de los ocupantes fueron localizados en terrenos de Velamar; tres de ellos con vida y uno sin signos vitales.

La Secretaría de Marina mantiene un operativo activo de rastreo por mar para localizar al hombre que continúa desaparecido.

Hasta ahora, no se ha confirmado de manera oficial el tipo de embarcación involucrada ni las causas exactas que originaron el siniestro, aunque la falla mecánica es la principal línea preliminar.

Equipos de Protección Civil también realizan recorridos por las escolleras y la región costera de Playa Miramar para verificar si el quinto tripulante es localizado, aunque sin resultados hasta el momento.

Las autoridades pidieron extremar precauciones en la navegación debido a las condiciones marítimas y los trabajos en curso.

De manera extraoficial, se informó que la embarcación fue identificada como “Don Chicho” y se encontraba en curso de salida del río Pánuco, cuando se dijo que enfrentó una falla mecánica.

La embarcación sufrió un ingreso de agua en consecuencia de una posible fisura que permitió el ingreso de agua y su posterior hundimiento.

Los sobrevivientes, se sabe que nadaron durante varias horas antes de alcanzar la línea de playa, en donde pudieron pedir ayuda.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón