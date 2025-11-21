VIDEO: Mete un trompo al pastor y se pone a repartir tacos en la sala de cine

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde decenas de internautas cuestionaron las acciones del influencer

MÉXICO.- Un famoso creador de contenido, identificado como Romeo Melo, compartió un video en sus redes sociales demostrando que metió un trompo al pastor a una sala de cine y ofreció tacos a quienes se encontraban en el lugar. Su acción generó debate entre los internautas debido a que este tipo de establecimientos no suelen permitir la entrada de alimentos externos, por lo que cientos de personas se cuestionaron sobre cómo fue que el influencer logró esta hazaña.

En su video, que ya cuenta con miles de reproducciones en Instagram, Romeo relató que acudió a un cine comercial con un trompo al pastor, esto con la intención de repartir tacos dentro de una función. Según el creador de contenido todo comenzó una tarde antes, cuando compró la carne y, con ayuda de sus familiares, la preparó al pastor.

«Compré 10 kilos de carne y con mi jefita, y refuerzos de mi abuelita, preparamos el adobo y dejamos la carne marinando toda la noche. Al día siguiente lo armamos (el trompo), no tenía ni idea de cómo cocinarlo, así que termine usando cuatro sopletes al mismo tiempo, pensé que quedaría crudo pero quedó en su punto», dijo el influencer en el video.

Romeo relató que, tras armar el trompo, lo escondió dentro de una carriola y acudió al cine más cercano, donde se reunió con un taquero a quien ya había contactado previamente y quien lo ayudó a llevar a cabo el plan. Según lo que se ve en el video del creador de contenido, ambos taparon la carriola con una cobija e ingresaron a la sucursal.

Joven entra con un trompo de pastor al cine y se hace viral

Fingiendo ser una pareja de amigos, ambos entraron a la sala de cine sin que nadie se diera cuenta de lo que escondían bajo la carriola. Solo un empleado pareció notar algo raro, pero Romeo le ofreció una orden de tacos y les permitió el ingreso sin mayor contratiempo. Ya dentro de la sala, el influencer se acercó a quienes se encontraban disfrutando de la película y les ofreció tacos al pastor, a lo que muchos aceptaron.

«Le platique a la gente lo que estábamos haciendo, al principio se sacaban de onda, pero terminaban pidiendo más taquitos, fotos y hasta querían ver el trompo de cerca», se oye decir al influencer en el video. De igual manera, la grabación muestra a los espectadores disfrutando de la película mientras comen sus tacos al pastor con total tranquilidad.

¿Es legal entrar con comida al cine?

El creador de contenido grabó su experiencia | @romeo.melog

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde decenas de internautas cuestionaron las acciones del influencer, pues, mientras algunos celebraron el ingenio del joven, otros cuestionaron a los trabajadores del cine: «La IA haciendo corajes al descubrir este vídeo»; «Un héroe sin capa pero en carriola»; «La señora se aguantó las ganas de decir cinco»; «El de vigilancia viendo como un tipo con cuchillo entra al cine»; «Los verdaderos superhéroes», son algunos de los comentarios en redes.

Sobre si es legal entrar al cine con alimentos externos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dicho públicamente que no existe una prohibición legal para ingresar al cine con alimentos comprados fuera del establecimiento. Según la dependencia, los cines no pueden obligar a las personas a consumir únicamente lo que venden dentro, siempre que la comida de fuera no represente un riesgo para la seguridad o higiene.

