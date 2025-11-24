Arrasa lumbre con carro en carretera a la Marina

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un cortocircuito fue la causa aparente del incendio que consumió por completo un automóvil en el kilómetro 6 de la carretera Ciudad Victoria-Soto la Marina.
El siniestro se registró pasada la medianoche de este domingo. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Victoria acudieron al lugar y encontraron un Nissan Altima envuelto en una gran bola de fuego.
En cuestión de minutos, los tragahumo lograron controlar y extinguir el incendio; sin embargo, el vehículo ya presentaba pérdida total.
Autoridades estatales que también arribaron al sitio informaron que los ocupantes del automóvil lo abandonaron en cuanto comenzaron las llamas y se dieron a la fuga.
Aunque no fue confirmado oficialmente, los bomberos indicaron que el fuego se habría iniciado en el compartimiento del motor, presumiblemente por un cortocircuito.
Por. Alejandro Dávila
Expreso – La Razón