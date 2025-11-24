Choca, vuelca y mejor ‘se pela’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por exceso de velocidad y falta de precaución, el conductor de una camioneta perdió el control, se impactó contra una luminaria y una palmera, y terminó volcada sobre su techo la mañana de este domingo.
El accidente ocurrió minutos antes de las 06:00 horas en el cruce de la avenida América Española y la calle República de Colombia, en la colonia Pedro Sosa.
Se trata de una Jeep Grand Laredo que quedó volcada llantas arriba y con severos daños en la parte delantera. El vehículo quedó abandonado por su conductor, quien se dio a la fuga.
Las marcas en el pavimento indicaron que la camioneta circulaba de oriente a poniente por avenida América Española.
Al llegar a la altura de República de Colombia, el conductor viró bruscamente hacia su izquierda, chocó de frente contra una luminaria y una palmera, y a consecuencia de los impactos la unidad se ladeó violentamente hasta quedar sobre su techo.
Conductores que transitaban por el lugar observaron la camioneta volcada y alertaron al 911.
Elementos de Tránsito de Tampico fueron los primeros en arribar y confirmaron que no había personas lesionadas ni atrapadas, por lo que no se requirió la presencia de cuerpos de emergencia.
Una grúa particular realizó las maniobras para enderezar el vehículo y lo trasladó a un corralón.
Por. Alejandro Dávila
Expreso – La Razón