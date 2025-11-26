Afirma la Diócesis de Tampico cooperación entre las autoridades eclesiales respecto al presunto caso de abuso sexual en Chicago

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «La Diócesis de Tampico mantiene un proceso de cooperación entre las autoridades eclesiales desde el momento en que recibe informes de cualquier posible conducta inapropiada de un ministro de culto, para tomar las respectivas medidas para esclarecer los hechos y garantizar los derechos de los involucrados. « expresó a través de un comunicado firmado por el Vocero de la circunscripción eclesiástica, Néstor Javier López Rodríguez.

Lo anterior luego de que la Arquidiócesis de Chicago diera a conocer un presunto caso de abuso sexual del que se investiga al padre, Ernesto T quien forma parte de la Diócesis de Tampico.

El comunicado señala que en lo que respecta a lo que manifiestan las redes sociales, la Arquidiócesis de Chicago realiza la investigación previa conforme a los lineamientos de Derecho Canónico of. Can. 1717. Se encuentra en una etapa de desarrollo hasta que el estudio de las pruebas determine el resultado, por lo tanto no es posible presumir la culpabilidad o inocencia del implicado.

Indicó que: «Cada Diócesis en todos los casos procede conforme a los protocolos y lineamientos que dicta la Santa Sede y la Conferencia Episcopal para actuar como corresponde, respetando en todo momento los derechos que asisten a las víctimas a quien el Santo Padre Francisco de feliz memoria pide poner en el centro de su actuación.»

El comunicado concluye expresando que: «por respeto a los derechos humanos de todos los involucrados y las garantías del debido proceso, emitimos este comunicado expresando nuestro compromiso como Diócesis en la búsqueda de la verdad y la justicia.»

Por. Cynthia Gallardo

La Razón