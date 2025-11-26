Agricultores piden a Marcelo Ebrard en mesa de negociación

Transportistas y campesinos descartaron que vayan a retirar los bloqueos; buscan solución a sus demandas.

Campesinos que desde hace tres días mantienen bloqueos carreteros en diversos puntos del país pidieron que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se siente en la mesa de negociación del gobierno, pues consideraron que podría ser un «mejor interlocutor» que podría dar solución a sus demandas.

Eraclio Rodríguez, dirigente en Chihuahua del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, aseguró que no hay forma de que quiten los bloqueos, ya que actualmente en las mesas de diálogo no hay gente por parte del gobierno «que pueda negociar» tras señalar que se intentó desacreditar la protesta al afirmar que tenía tintes políticos.

«Vamos a resistir en las tomas, no nos queda otro remedio, vemos un gobierno totalmente pasmado, asustado, sin rumbo, sin gente que pueda negociar, sin capacidad de negociación», dijo el líder agrícola en entrevista radiofónica.

Explicó que en la mesa de diálogo que se realizó ayer en la Secretaría de Gobernación el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, se retiró sin decir nada, pues los estaban condicionando a que retiraran los bloqueos, lo cual, puntualizó, no ocurrirá.

«Se levantaron de la mesa las gentes del gobierno porque nos estaban condicionando al retiro de las manifestaciones y bueno, pues, no se ve ninguna salida de parte del gobierno federal, no hay ninguna alternativa de que esto lo puedan atender», comentó.

«Esto está muy lejos de poderse alcanzar, no hay ninguna disposición del gobierno para atender estos problemas. No hay ni siquiera el entendimiento de lo que les estamos hablando», agregó.

Ebrard, en mesa de negociación con campesinos

Ante ello, consideró que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, podría ser un mejor interlocutor de parte del gobierno federal, pues aseguró que con las declaraciones públicas que ha dado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto a la motivación de los bloqueos sólo se enrarece más el ambiente.

Aseguró que los bloqueos carreteros es la forma que tienen de manifestarse y llamar la atención, a fin de que escuchen sus demandas y puedan darles solución, con lo que descartó que pronto puedan retirar los bloqueos, aunque si es que continúa la misma situación, de no tener un acuerdo con el gobierno federal, deberán reorganizarse en su plan de acción, ya que también deben atender las cosechas.

«Estamos en plenas cosechas, hay que ir a trabajar, a atender nuestros ranchos. Hay que reorganizar todo este proceso de lucha y es inconcebible que la Secretaría de Gobernación tome esa posición de no te veo, no te escucho», comentó.

El líder agrícola manifestó su disposición por acudir a otra mesa de diálogo en la Segob si son convocados, aunque consideró que no se alcanzará ningún consenso, ya que afirmó que la Ley de Aguas Nacionales, una de las razones de los bloqueos, será aprobada en el Congreso como fue enviada.

«Hay indicios de que van a sacar la ley (nacional de aguas) así como está. Finalmente van a terminar aprobándola y eso va a ocasionar muchos conflictos, no puedes arreglar un desorden con otro desorden», puntualizó.

¿Cuáles son las demandas de agricultores que bloquean carreteras?

Los productores agrícolas arrancaron desde el pasado lunes 24 de noviembre con una serie de bloqueos a nivel nacional, a fin de plantear al gobierno federal sus demandas y que puedan darles solución. Una de ellas y que los llevó a esta protesta es la iniciativa sobre la Ley de Aguas Nacionales que fue enviada al Congreso.

De acuerdo con Eraclio Rodríguez, dirigente en Chihuahua del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el pliego petitorio de los campesinos que mantienen los bloqueos en diversos puntos del país consta de cinco puntos:

La creación de una agricultura más nacionalista.

Salida del Tratado de Libre Comercio con los granos básicos

La creación de un banco de desarrollo

Formación de precios de garantía para todos los productos y todos los productores

Revisión de la Ley Nacional de Aguas

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR