Anticipa SET jubilaciones para evitar rezago escolar

Miguel Ángel Valdez García, titular de Educación, dijo que tan solo en la zona de Tampico se prevé el retiro de cerca de 100 maestros

TAMPICO, TAM.- Para prevenir que estudiantes se queden sin docente frente a grupo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas se anticipará a los procesos de jubilación de al menos 200 maestras y maestros en el estado, informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario dijo que tan solo en la zona de Tampico se prevé el retiro de cerca de 100 maestros, por lo que se realizarán acciones administrativas inmediatas para garantizar que, desde el inicio del próximo año, cada escuela cuente con el reemplazo correspondiente y no se detengan las actividades académicas.

Señaló que se continuará impulsando el programa Aprendizajes Fundamentales (APAF) en varias regiones, incluida Tampico, el cual ha mostrado resultados favorables en lectoescritura dentro de primarias y secundarias.

Valdez García adelantó que la próxima semana acudirá a la Feria Internacional del Libro (FIL), donde la UNESCO otorgará un reconocimiento a Tamaulipas por los logros alcanzados a través de este esquema educativo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón