Anuncian modernización eléctrica por más de 19 millones de pesos en la Secundaria “Isaac Newton” de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAM.- La Secundaria General No. 7 “Isaac Newton” será sometida a una intervención mayor para resolver el persistente problema de suministro eléctrico. La Secretaría de Educación en Tamaulipas anunció una inversión superior a los 19 millones de pesos para modernizar la infraestructura del plantel, uno de los más grandes y antiguos del municipio.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, informó durante una visita a la escuela que la obra se llevará a cabo en dos etapas y comenzará a finales de este año. Explicó que el proyecto arrancará con una inversión inicial de 9 millones de pesos, que será licitada en diciembre y permitirá restablecer el servicio eléctrico en todo el campus.

La segunda fase, prevista para el próximo año, contempla alrededor de 10 millones de pesos adicionales para rehabilitar completamente las instalaciones eléctricas de los edificios, con el objetivo de garantizar un servicio estable y suficiente para la operación escolar.

Sergio Castillo Sagástegui, director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), señaló que el plantel arrastra una red eléctrica obsoleta que no había recibido mantenimiento en décadas, lo que requería una intervención a gran escala. Detalló que la primera etapa incluye la instalación de una subestación de 500 KVA y el reemplazo del cableado que conectará esta infraestructura con las aulas, además de señalización y obra exterior.

Para mediados del próximo año iniciará la segunda etapa: el cambio de cableado al interior de los edificios, la rehabilitación de la techumbre y la sustitución de equipos de aire acondicionado que no estén en condiciones de operar.

Las autoridades estatales señalaron que el proyecto busca asegurar condiciones mínimas para el funcionamiento académico del plantel, donde la falta de electricidad ha limitado actividades escolares y el uso de equipo básico en salones y talleres.

