Asume nuevo titular en Distrito Salud para el Bienestar II

Robles Mejía indicó que el trabajo del Distrito Salud para el Bienestar II complementa la atención médica junto con otras Unidades de Salud.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A partir de la primera quincena de noviembre, Marco Antonio Robles Mejía asumió la dirección del Distrito Salud para el Bienestar II, tras recibir la encomienda por parte del secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro.

Hernández Navarro le instruyó a mantenerse vigilante de la promoción y prevención de la salud, fortalecer la vinculación con servicios de segundo y tercer nivel y dar continuidad a los padecimientos siendo las enfermedades cardiometabólicas las principales causas que afectan la salud en el estado.

Robles Mejía indicó que el trabajo del Distrito Salud para el Bienestar II complementa la atención médica junto con otras Unidades de Salud.

“En las unidades hermanas tenemos muy buena comunicación; se cuenta con salas de aerodinamia y se atienden los pacientes con médicos de primerísimo nivel”, puntualizó.

Señaló que tras su llegada inició recorridos de supervisión en Unidades Médicas de Tampico y Ciudad Madero para detectar necesidades.

“Naturalmente pido la oportunidad, voy llegando; hay cosas por hacer y mucho que se está haciendo”

Expresó que el secretario de Salud ha insistido en fomentar estilos de vida saludables entre los pacientes, mientras que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, médico de profesión, ha instruido al personal a fortalecer la atención de los distintos padecimientos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón