Continúa COMAPA SUR con la restauración de pavimentos tras obras hidrosanitarias

TAMPICO, TAM.- Con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades intervenidas por trabajos hidrosanitarios, COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de pavimentos en diversos sectores de Tampico y Ciudad Madero, una vez concluidas las labores de rehabilitación en la red sanitaria.

En el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Nuevo Aeropuerto, se restauró la superficie de rodamiento en el tramo ubicado entre Hangares y Roberto Fierro, donde previamente se atendieron 160 metros lineales de un colector que requería reparación para asegurar su correcto funcionamiento.

Asimismo, en la calle Tula, entre Simón Bolívar y Flores de la colonia Tamaulipas, se realizó la reposición del pavimento luego de sustituir aproximadamente 25 metros lineales de un colector de 15 pulgadas, afectado por un hundimiento derivado del deterioro de la tubería. También se recuperó la carpeta asfáltica en la calle República de Cuba, esquina con Carranza, en la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

Con estas acciones, COMAPA SUR contribuye a mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar el desempeño de la infraestructura hidrosanitaria en beneficio de las y los habitantes de la zona conurbada.

