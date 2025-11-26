Coordinación entre Distrito de Salud II y Ayuntamiento, prioridad para el cabildo de Tampico

El Ayuntamiento de Tampico colabora continuamente con el sector salud en diversas acciones preventivas, destacando la campaña contra el dengue



TAMPICO, TAM.- Tras el reciente relevo en la dirección del Distrito de Salud para el Bienestar II, ahora a cargo de Marco Antonio Robles Mejía, el cabildo de Tampico, mediante su comisión de salud presidida por Dorena Caballero Bonilla, manifestó su expectativa de mantener una coordinación estrecha entre dicha instancia y la administración municipal, en beneficio directo de la población. “El trabajo en conjunto debe ser permanente en esta administración como en las anteriores del Distrito de Salud para el Bienestar II” Recordó que el Ayuntamiento de Tampico colabora continuamente con el sector salud en diversas acciones preventivas, destacando la campaña contra el dengue, en la cual personal municipal acude a sectores específicos de la ciudad para realizar labores que eviten la proliferación del mosquito transmisor. El cabildo apuesta a que la nueva dirección mantenga esta línea de colaboración institucional como eje para fortalecer la atención integral a la ciudadanía. Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón