Daniela Plata Flores asume coordinación de la Red de Periodistas con Visión de Género – Victoria

La nueva coordinadora agradeció también el acompañamiento de la Coordinación Estatal, encabezada por Dora De la Cruz García, además de rendir homenaje a Rosa María Rodríguez Quintanilla, fundadora de la Red nacional y referente del periodismo con perspectiva de género

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En un acto cargado de sororidad, memoria y firme defensa de la libertad de expresión, la Red de Periodistas con Visión de Género – Victoria realizó la toma de protesta de su nueva coordinadora, Daniela Plata Flores, quien asumió el cargo con un mensaje orientado a la unidad, la responsabilidad compartida y el fortalecimiento del periodismo feminista.

Plata Flores reconoció el trabajo encabezado por la coordinadora saliente, María Guadalupe Domínguez González, a quien definió como una pieza clave en la consolidación del colectivo. Señaló que la gestión anterior “deja una base sólida que nos compromete a continuar y fortalecer”.

La nueva coordinadora agradeció también el acompañamiento de la Coordinación Estatal, encabezada por Dora De la Cruz García, además de rendir homenaje a Rosa María Rodríguez Quintanilla, fundadora de la Red nacional y referente del periodismo con perspectiva de género. Afirmó que su trayectoria “ha abierto camino para que hoy más mujeres podamos organizarnos y alzar la voz”.

Al presentar su plan de trabajo, Plata Flores detalló tres ejes centrales. El primero corresponde a capacitación y protección mediante talleres, alianzas estratégicas y la creación de una Comisión de Alertas dirigida por la periodista María Guadalupe Jaramillo. El segundo plantea la consolidación de una red sororal que refuerce vínculos y acompañamiento. El tercero impulsa la visibilización de agendas de derechos como responsabilidad ética dentro del ejercicio periodístico.

Durante su intervención, Dora De la Cruz García recordó los orígenes de la Red y señaló que surgió “como todas las luchas de mujeres, en la calle”. Advirtió sobre los desafíos actuales, entre ellos la desigualdad en contenidos, la escasa representación de mujeres en puestos de decisión y el incremento de la violencia digital. Aseguró que “las mujeres periodistas no están solas” y refrendó el compromiso estatal con la capacitación, la protección y la articulación nacional e internacional.

En su mensaje de despedida, María Guadalupe Domínguez González destacó los logros de su gestión, entre ellos talleres en lenguaje incluyente, inteligencia artificial, seguridad digital y perspectiva de género. Reconoció la unidad de la Red y celebró el relevo generacional que representa Daniela Plata, a quien definió como una periodista “con integridad, sensibilidad y compromiso feminista”.

El evento concluyó con un llamado conjunto a fortalecer redes, defender la libertad de expresión y construir narrativas que transformen realidades desde la igualdad y la justicia.

Por Raúl López García