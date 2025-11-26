Denuncian a Grupo Firme por apología del delito

La alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga, afirmó que ya existe una denuncia en contra del grupo tras su presentación en la entidad

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.- Al final, parece que a Grupo Firme no le saldrá gratis interpretar el narcocorrido Se fue la Pantera durante una reciente presentación en La Paz, Baja California Sur, pues sí fue denunciado por apología del delito.

Así lo informó durante una conferencia de prensa Milena Quiroga, presidenta municipal de la capital sur bajacaliforniana, quien señaló que la denuncia ya se realizó ante las autoridades correspondientes de la Procuraduría local.

Durante el concierto, Eduin Caz, vocalista de la banda, señaló de forma burlona que ellos respetaban la ley y por eso no interpretarían la canción, presuntamente inspirada en un operador del Cartel de Sinaloa, pero al final sí lo hicieron.

Además, en imágenes compartidas en redes sociales, se ve a una mujer, identificada como Faby “N” y también indiciada, quien con una cartulina aseguraba que contaba con dinero para pagar la multa por el narcocorrido.

“Lo que se dice genera algo y si yo estoy en un ambiente donde me están incitando a acciones negativas, alterar, violentar, agresiones, consumir o matar, pues no estamos sordos”, explicó la jefa del ejecutivo paceño.

Quiroga resaltó que la denuncia no corrió a cargo del ejecutivo local, sino que la Procuraduría General del Estado de Baja California Sur entró de oficio, por lo que la indagatoria está en sus manos.

¿Están prohibidos los narcocorridos en Baja California Sur?

A diferencia de estados como Michoacán y Nayarit o ciudades como Tijuana o Chihuahua, en Baja California Sur no existen reglamentos que prohíban expresamente los narcocorridos, aunque sí existe el delito de apología de un delito.

Por este delito, la legislación local puede imponer cuantiosas multas e incluso penas de prisión, por lo que será hasta que las autoridades determinen la gravedad de la conducta que se conozca la pena impuesta.

¿Quién era El Pantera?

Aunque en numerosas ocasiones los integrantes de Grupo Firme han señalado que sus narcocorridos son ficticios y no están inspirados en personajes reales, al parecer en el caso de Se fue el Pantera no es así.

El tema fue compuesto en 2019 por Manuel Rodelo, y retoma algunos hechos relacionados con Jesús Esteban Espinoza, quien formaba parte del Cartel de Sinaloa y se encontraba a las órdenes de Dámaso López, “El Licenciado”.

Se dice que llegó a tomar posesión de una plaza en Baja California Sur a principios de 2014, pero fue emboscado en un paraje de la carretera La Paz-Los Planes el 31 de julio del mismo año.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.