Estos son los celulares de Samsung que deben actualizarse tras 25 vulnerabilidades detectadas

La compañía lanzó un parche que soluciona vulnerabilidades críticas en equipos Galaxy y recomienda instalarlo lo antes posible

Samsung acaba de lanzar un nuevo parche de seguridad para sus teléfonos Galaxy y pidió a los usuarios actualizar sus dispositivos lo más pronto posible para corregir decenas de errores. La compañía advierte que el parche soluciona múltiples vulnerabilidades, que van desde fallas graves que podrían permitir accesos remotos no autorizados hasta errores más comunes en el sistema o en procesadores propios.

Por otra parte, hay que decir que esta actualización afecta una amplia gama de modelos: desde los celulares más recientes de gama media como el Galaxy A17 5G hasta los de gama alta o plegables, incluyendo las series Galaxy S25, S24, S23, los Galaxy Z Fold y Z Flip, y también tablets como la Galaxy Tab S11.

En las próximas horas, los usuarios de estos equipos comenzarán a recibir la actualización de forma global. Entre las correcciones implementadas por Samsung hay dos vulnerabilidades catalogadas como críticas, que si no se reparaban podían dejar expuestos datos personales o permitir que atacantes accedieran al sistema del dispositivo de forma remota.

A su vez se corrigen hasta 23 fallos de alta gravedad derivados del boletín de seguridad de Android, y otro conjunto de errores vinculados a los chips Exynos y al software propio de la marca.

El tamaño de la actualización varía según el modelo, oscilando entre 350 y 500 megabytes. Tampoco incorporan novedades visuales ni funciones nuevas: su objetivo principal es reforzar la seguridad y la estabilidad del sistema. Samsung recomienda instalarla cuanto antes, usando una red Wi-Fi estable y asegurándose de tener suficiente batería, para evitar vulnerabilidades y proteger la información personal.

Este paquete vuelve a destacar la importancia de las actualizaciones mensuales en un ecosistema donde incluso los dispositivos más modernos pueden presentar fallas críticas. El fabricante aseguró que continuará reforzando el seguimiento de vulnerabilidades para mejorar la protección de los usuarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO