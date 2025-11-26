Exigen mujeres periodistas freno a violencia digital

Daniela Plata, coordinadora de la Red de Periodistas con Vision de Género - Victoria expuso esta problemática en foro de Morena por el 25N

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el marco de las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la coordinadora electa de la Red de Periodistas con Visión de Género – Victoria, Daniela Plata Flores, advirtió en un foro organizado por Morena sobre el incremento y la gravedad de la violencia digital dirigida contra mujeres periodistas, a la que definió como una forma de censura contemporánea que impacta directamente en la libertad de expresión y en el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Plata Flores agradeció esta convocatoria a reflexionar sobre las distintas violencias que afectan a las mujeres y subrayó que el debate sobre la violencia digital “no es abstracto ni exagerado”, sino un reflejo de cómo el entorno tecnológico se ha transformado en un espacio de vigilancia, hostigamiento y represalia para las mujeres periodistas, políticas, activistas y defensoras.

Respaldada en datos de ARTICLE 19 y CIMAC, enfatizó que 7 de cada 10 mujeres periodistas en México han enfrentado agresiones digitales, que incluyen amenazas, ataques coordinados, difusión de datos personales, suplantación de identidad, deepfakes, montajes y campañas de desprestigio con sesgo de género. Se trata —advirtió— de patrones sistemáticos dirigidos a inhibir el ejercicio informativo y disciplinar la voz crítica de las mujeres.

Daniela Plata insistió en que lo que ocurre en internet tiene impactos directos en la vida personal, familiar y profesional:

“Una amenaza en redes puede convertirse en hostigamiento físico; un comentario de odio puede convertirse en miedo en casa; una campaña de desprestigio puede destruir reputación y estabilidad laboral.”

Alertó además que la violencia digital puede escalar a situaciones de alto riesgo, incluidos casos extremos vinculados a feminicidios, y subrayó que estos ataques se reproducen en un contexto de impunidad que deja a las víctimas expuestas y sin mecanismos de protección eficaces.

En su intervención, Plata Flores también se refirió a la violencia digital contra mujeres en la vida pública. Citó datos de ONU Mujeres que documentan que 73% de ellas ha sido agredida en línea, casi siempre mediante ataques a su cuerpo, apariencia o vida privada, y no a sus propuestas o acciones. “No son trolls enojados —dijo—, son mecanismos de disciplinamiento que buscan expulsarnos de los espacios públicos”.

Desde la Red de Periodistas con Visión de Género – Victoria, expuso tres prioridades: Reconocer la violencia digital como parte de las violencias históricas contra las mujeres, para que sea atendida con seriedad institucional y sin revictimización; impulsar alfabetización digital feminista, que incluya seguridad informática, acompañamiento legal y emocional, y protocolos de respuesta que no recaigan únicamente en la víctima; y exigir responsabilidad a las plataformas, con mayor transparencia en algoritmos, mecanismos eficaces de denuncia y retiro oportuno de contenidos violentos.

Recordó que en Tamaulipas existen bases legales para atender estos delitos —como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatal— pero urgió a que se apliquen con perspectiva de género y sin minimizar los riesgos.

Plata Flores destacó que uno de los pilares para enfrentar estas violencias es el acompañamiento colectivo:

“En nuestra Red —local, estatal, nacional e internacional— nos cuidamos entre nosotras. Cuando una compañera es atacada, no se queda sola frente a la pantalla”.

La libertad de expresión no se negocia

La coordinadora electa cerró su mensaje con un llamado a defender la libertad de expresión de las mujeres como un derecho democrático innegociable:

“Si nos silencian a nosotras, silencian una parte fundamental de la verdad pública. La libertad de expresión de las mujeres no se negocia. Seguiremos aquí: organizadas, formadas, acompañándonos y defendiendo nuestro derecho a participar en la vida pública sin miedo”.

Su intervención dejó claro que la violencia digital no solo afecta a las periodistas, sino a la ciudadanía en su conjunto, pues limita su derecho a recibir información en contextos libres de violencia y discriminación.

La conmemoración del 25N fue encabezada en este foro, por la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Lupita Gómez y Valentina Cota, secretaria de Mujeres de ese partido.

Junto con Daniela Plata, Participaron como ponentes Lidda Consuelo Delgado Cortina, Directora de Igualdad de Género y no discriminación del IETAM, la secretaría de Derechos Humanos de Morena y José Carrillo, quien participó en representación de Marcia Benavides, Directora del Instituto de las Mujeres de Tamaulipas.

Por. Staff

Expreso-La Razón