ICE detiene a familiar de la Vocera de la Casa Blanca

Las autoridades migratorias detuvieron a Bruna Ferreira, su familia intenta frenar la deportación en un sistema más estricto en 2025 e impuesto por la administración actual.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene bajo custodia en Luisiana a Bruna Ferreira, madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la espera de un proceso de expulsión a Brasil, según un reporte citado por el portal The Daily Beast y una recaudación en línea impulsada por su familia.

The Daily Beast informó que Ferreira fue detenida por ICE y trasladada a un centro de procesamiento en el sur de Luisiana, a lo que se suma una campaña en GoFundMe promovida por su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, para cubrir gastos legales.

“La ausencia de Bruna ha sido especialmente dolorosa para su hijo de 11 años, Michael Leavitt Junior, que necesita a su madre y espera cada día que ella esté en casa a tiempo para las fiestas”, dijo su familia en el mesnaje de GoFund Me, y señalaron que la prioridad es frenar la deportación y mantener al menor con su red familiar: “ahora está luchando por quedarse en el país que ha llamado hogar casi toda su vida”.

Consultado por la radio pública local de Boston, el padre del menor, Michael Leavitt —hermano de la vocera—, sostuvo: “Mi única preocupación siempre ha sido la seguridad, el bienestar y la privacidad de mi hijo”. De acuerdo con el relato de la familia, el niño reside a tiempo completo con su padre en New Hampshire y mantiene relación con su madre biológica.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por ese mismo reporte describió a Ferreira como “un inmigrante ilegal criminal procedente de Brasil” y aseguró que se encuentra en proceso de remoción.

El funcionario añadió que la mujer habría ingresado a Estados Unidos con una visa de turista B-2 en 1998-1999 y que tiene “un arresto previo por agresión”. La defensa refuta esa caracterización y alega que no hay registros públicos disponibles de ese cargo en Massachusetts; insiste en que la detenida llegó de niña, ha vivido la mayor parte de su vida en el país y busca agotar sus recursos legales.

La oficina de prensa de la Casa Blanca no comentó de inmediato sobre el caso particular. Karoline Leavitt encabeza las conferencias de prensa periódicas del gobierno desde octubre y en la página oficial consigna varias comparecencias en noviembre.

La detención ocurre mientras ICE endureció este año la elegibilidad para audiencias de fianza de inmigrantes indocumentados, lo que aumenta la probabilidad de que permanezcan detenidos durante sus procesos migratorios. Un memorando interno de julio restringió las vías para libertad bajo palabra y desplazó decisiones hacia oficiales de inmigración, no jueces, lo que —según abogados— complica la defensa legal de familias con residencia de largo plazo.

Luisiana concentra un corredor de centros de detención migratoria en áreas rurales, con críticas por limitaciones de acceso a intérpretes, a representación legal y a atención médica. Defensores han denominado a ese sistema “Detention Alley” por su escala y resultados procesales menos favorables que el promedio nacional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR