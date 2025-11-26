Invitan Gobierno Municipal y DIF a la Expo “Navidad en Globo Altamira 2025”

ALTAMIRA, TAM.- El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Altamira anunciaron la realización de la Expo Navidad en Globo Altamira 2025, una celebración familiar con causa cuyo propósito es recaudar apoyo para los sectores más vulnerables.

El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia única que combina magia, luces y momentos inolvidables.

“Todos están cordialmente invitados a la Expo Navidad en Globo 2025 por una buena causa a favor del DIF Municipal Altamira. Será espectacular, no falten”, expresó.

Las actividades iniciarán el viernes 5 de diciembre con el tradicional Desfile de Dragones, que se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche en el área de Pies Descalzos de la Laguna de Champayán, donde se espera un ambiente lleno de color y alegría para toda la familia.

El programa continuará el sábado 6 de diciembre en la Unidad Deportiva de Altamira, donde desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. se realizarán las esperadas elevaciones en globos aerostáticos.

Asimismo, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., tendrá lugar la Expo Navidad Emprendedores, espacio dedicado a promover el talento local.

Para ingresar al evento, los asistentes podrán canjear dos paquetes de pañales por un boleto de entrada en las oficinas del Sistema DIF Altamira. Los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito.

Se estima que alrededor de 180 personas podrán disfrutar de la experiencia de ascenso en globo aerostático.

