Lista, elección del nuevo fiscal

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ.

Una vez que el congreso definió las ternas masculina y femenina de aspirantes a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, ha quedado listo el escenario para que el pleno del cuerpo legislativo elija al sucesor del cabecista Irving Barrios Mojica que estará en el cargo durante los próximos ochos años, elección que pondrá fin a la lamentable era del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la investigación y persecución de los delitos de Tamaulipas, de triste memoria

Como se dio a conocer al inicio de la semana, la terna de mujeres quedó conformada por Marisol Borja Lara, que obtuvo 30 votos, Yesenia Saldaña Narváez. 30 votos y Josefina Rivera Vázquez, 25, mientras que la de hombres fue integrada por Alejandro Ávalos González con 30 votos, Gilberto Alarcón Benavides, con 29 y Eduardo Govea Orozco, con 30.

En los círculos políticos causó sorpresa que haya quedado fuera de la competencia el Vocero de Seguridad Pública y elemento cercano al secretario de Seguridad Pública Nacional, Omar García Harfuch, Willy Zúñiga Castillo, considerado por muchos uno de los fuertes candidatos para encabezar la instancia judicial.

Las ternas fueron enviados al Gobernador Américo Villarreal Anaya que designará una sola tripleta que, tras la revisión y análisis de rigor, remitirá al Congreso para que con el voto de las dos terceras partes designará el sábado 29 de noviembre al sucesor del autor del michoacanazo.

Como se sabe, de los ochenta aspirantes iniciales, la cifra se redujo a seis y en tres días uno de ellos ocupará la delicada función investigadora de los transgresores de la ley

Cumplido el trámite, el elegido rendirá la protesta de ley el 2 de diciembre y el 16 asumirá la responsabilidad.

El nuevo titular de la Fiscalía tendrá entre sus principales retos la depuración de 150 mil expedientes, de los cuales solo en Altamira integran un rezago impresionante de 40 mil, e iniciará de inmediato la reducción gradual de la sobresaturación de documentos, una tarea ardua que requerirá de gran esfuerzo para lograrlo.

¿Quién será el o la elegida?, se ignora, aunque entre los allegados al ejecutivo y al legislativo se menciona entre los favoritos a Govea Orozco, quien, como se sabe, se desempeña como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción que tiene entre sus méritos haber llevado ante la justicia a una larga lista de exservidores públicos cabecistas que, durante el ejercicio del cargo, quebrantaron cuantiosas sumas el erario estatal.

ADVERTENCIA AL PAN

El próximo sábado, por otra parte, el Partido Acción Nacional celebrará una asamblea nacional para modificar estatutos y darle mayor poder a las decisiones de los ciudadanos, como ofreció en el acto de relanzamiento, compromiso que de entrada ha sido cuestionado por la excandidata a la presidencia nacional del albiazul, Adriana Dávila, quien recordó a los militantes que el poder real de la agrupación está en manos de los comités directivos estatales.

Y que, como se recordará, quedó en buenas intenciones en el proceso de selección de la candidatura presidencial de 2024, que se resolvió a la vieja usanza del dedazo.

De acuerdo con algunos analistas políticos, entre ellos Fernando Dworok Camargo, destacado politólogo del ITAM, si los jerarcas del PAN no adoptan una adecuada estrategia de cara a los comicios de 2027, el aún principal partido de oposición podría terminar sepultado en votos, como le sucedió en el 2018 y el año pasado, y correr una suerte similar a la del moribundo Partido Revolucionario Institucional.

POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com