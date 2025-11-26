Mal cardíaco le apaga la vida

Muere bombero de un infarto frente a sus compañeros, e0n las instalaciones de la base de Protección Civil donde laboraba

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un elemento del cuerpo de bomberos perdió la vida víctima de un aparente ataque cardiaco mientras se encontraba en su centro de trabajo, donde repentinamente comenzó a sentirse mal y se desplomó en el suelo.

Los lamentables hechos se registraron en las calles Albireo y San Pablo Guelatao, de la colonia Sagitario, al interior de la base de Protección Civil que lleva el mismo nombre.

Hasta ese lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas para atender a un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

Pese a que llegaron con equipo especializado y realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, finalmente se confirmó el fallecimiento del bombero.

Sus compañeros relataron que el occiso se encontraba realizando sus actividades de manera normal cuando, de forma repentina, comenzó a sentirse mal, se desvaneció y ya no volvió a levantarse.

Amigos y compañeros le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata y, aunque la ayuda profesional no tardó en llegar, ya nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Todo parece indicar que el elemento sufrió un infarto al miocardio.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón