Motocicleta se impactó en la parte trasera de un vehículo de traslado de valores

El percance vial se registró la tarde de este martes por el acceso al fraccionamiento Las Haciendas del municipio de Altamira



8:57 am

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con lesiones en distintas partes del cuerpo que por fortuna no fueron de gravedad, resultó un motociclista al impactarse en la parte trasera de un vehículo de traslado de valores de la empresa Servicio Panamericano de Protección. El percance vial se registró la tarde de este martes por el acceso al fraccionamiento Las Haciendas del municipio de Altamira, lugar al que se movilizaron en apoyo brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas. De acuerdo a la información recabada, el motociclista se desplazaba detrás de la camioneta de traslado de valores y terminó impactándose en la parte trasera, quedando la moto bajo el vehículo y el joven tendido sobre el pavimento. Los brigadistas le brindaron los primeros auxilios al lesionado, mientras que elementos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del percance y deslindar la responsabilidades correspondientes. Por. Mario Prieto.