Mueren dos elementos de la Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

El tiroteo fue alrededor de las 14:15 horas del miércoles; el gobernador de Virginia confirmó que ambos miembros murieron a causa de las heridas

Un tiroteo frente a la estación de metro Farragut West, en el centro de Washington D.C., a poco más de una milla (1.6 killómetros) de la Casa Blanca, dejó a dos miembros muertos de la Guardia Nacional a causa de las heridas de bala. La sede del poder ejecutivo ordenó un cierre de seguridad tras el ataque armado.

La Policía de Tránsito Metropolitana informó que estaba “en el lugar en Farragut West investigando un tiroteo reportado fuera de la estación” y pidió a los residentes “evitar el área”, señalando que habrá “más información a seguir”.

National Guard shot near the White House at a little before 2:15. I was in an Uber to work, with my cameraman, and heard multiple shots fired as we passed Farragut West. A member of the National Guard fell while others rushed onto the scene. Area still on lockdown and… pic.twitter.com/A4wKORrEZg — Mari Otsu (@marisotsu) November 26, 2025

Una corresponsal de la Casa Blanca que transitaba por el área describió disparos poco antes de las 14:15 hora local.

“Estaba en un Uber camino al trabajo, con mi camarógrafo, y escuché múltiples disparos cuando pasamos por Farragut West”, narró. La periodista aseguró que vio a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia la escena: “Un miembro de la Guardia Nacional cayó mientras otros corrían hacia la escena. El área sigue en cierre y el Servicio Secreto está siendo desplegado”.

Farragut West es una de las estaciones más próximas a la Casa Blanca y forma parte de las líneas Naranja, Plateada y Azul del sistema metropolitano de la capital, en un corredor donde suelen desplegarse unidades de la división uniformada del Servicio Secreto cuando hay incidentes que puedan afectar el perímetro de seguridad presidencial. La zona permanecía acordonada mientras equipos de emergencia atendían el reporte.

BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d — Jay O'Brien (@jayobtv) November 26, 2025

El gobernador de Virginia, Partick Morrisey, confirmó la muerte de los dos oficiales. Afirmó que ambos «perdieron sus vidas al servicio de su país» y envió condolencias a las familias.

«Con gran tristeza podemos confirmar que ambos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia que fueron baleados hoy temprano en Washington, DC, han fallecido a causa de sus heridas. Estos valientes habitantes de West Virginia perdieron sus vidas al servicio de su país. Estamos en contacto continuo con funcionarios federales mientras continúa la investigación», dijo en un tuit.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 Two uniformed U.S. National Guard members have been shot in downtown Washington, D.C., just two blocks from the White House. 📍 **Location:** 18th Street NW & I Street NW (near Farragut West Metro station)

🕒 **Time:** Between approximately 2:00 p.m.… pic.twitter.com/JmZktU46ln — The unborn Aayogi (@aayogi_the) November 26, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó previamente el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional, calificando de «animal» al tirador y que «pagará un precio muy alto» por su acción.

«El animal que disparó a los dos guardias nacionales, que resultaron gravemente heridos y ahora se encuentran en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto», dijo anteriormente antes de confirmarse la muerte de los agentes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR