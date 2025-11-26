Operadores tienen pérdidas por bloqueo

El chofer de un vehículo "nodriza", utilizado para el transporte de automóviles, reveló que por día llega a perder su bono y parte de su sueldo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Operadores de unidades de carga enfrentan pérdidas, por el bloqueo realizado en la carretera Tampico-Mante, por productores agrícolas.

Para evitar problemas, prefirió omitir su nombre pero señaló que se quedó atorado desde las 9 de la mañana del martes a la altura del ejido Tres Marías tras el cierre de la vialidad.

Venía de Monterrey, Nuevo León y su destino final era el puerto de Altamira.

«Ahorita estoy perdiendo 1800 pesos por día, tenemos un horario de entrega y como no entregué pierdo mi bono que es de 1800 pesos por no entregar diarios ya aparte mi sueldo, como no avanzo y no entrego voy a perder 2 mil 500 pesos, es lo que estamos perdiendo por día», aseguró. «La empresa también pierde porque no está generando, estamos parados y los autos van hacia Estados Unidos, entonces a esperar que abran», comentó.

Son un total de 10 vehiculos los que transporta la «nodriza», mismos que serán trasladados al vecino país del norte.

Precisó que se quedó a tan solo 17 minutos de llegar a su destino para descargar los automóviles.

