Piden justicia para Mallely: familia clama por la detención del responsable

La joven motociclista murió tras ser arrollada por el conductor de una camioneta que abandonó la escena el pasado sábado por la tarde.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La mañana de este miércoles, familiares y amigos de Mallely Joulin se manifestaron para pedir justicia.

Los inconformes se reunieron para exigir que se aceleren las investigaciones y se detenga al presunto responsable.

La protesta se desarrolló entre lágrimas, silencios prolongados y el peso evidente de un duelo que aún desgarra.

La madre Blanca Calles, con voz entrecortada, relató que su hija salió de casa rumbo a su trabajo, a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el impacto. Nunca llegó.

“Era mi niña… me la mataron. Me dejó dos hijos, de 15 y 11 años. No quiero que esto quede impune”, dijo antes de romper en llanto.

Calles aseguró que, mientras su familia vivía un velorio, la boda de los presuntos responsables continuaba.

“Mientras ellos celebraban, yo velaba a mi hija muerta. No es justo”, insistió.

La tía, Victoria Calles, confirmó que existen videos y testimonios que muestran con claridad al conductor.

Compartió que varias personas que asistieron a la boda habrían presenciado la salida del vehículo involucrado.

“Ese señor se ve clarito. Huyó como el cobarde que es”, afirmó.

La familia pidió a los asistentes del evento enviar información, aunque sea de forma anónima. “Una llamadita, un mensaje. Que se toquen el corazón.”

NO SE QUERÍA IR

La familia también narró momentos profundamente dolorosos del sepelio.

Contaron que el ataúd de Mallely se atoró al descender, un episodio que interpretaron como un último gesto simbólico de resistencia.

“Parecía que no se quería ir”, recordó la tía.

El ataúd, comentó que se abrió durante el sepelio.

Un amigo cercano de la víctima Edgar Llera, informó que la Presidencia Municipal les ofreció acompañamiento.

Durante la mañana sostuvieron una reunión con el secretario del Ayuntamiento y se les adelantó que existe información relevante.

Pese al aparente avance, la familia mantiene la misma exigencia: que la Fiscalía actúe sin demoras. “No pedimos perdón, no pedimos dinero. Queremos justicia. Que pague”, reiteró la madre.

Los manifestantes coincidieron en que la muerte de Mallely no debe convertirse en un caso más. “Esto no puede quedar en saco roto. La voz de Mayeli está aquí”, expresó su amiga Adlay Eguía, quien prometió acompañarla hasta el final.

La concentración concluyó con un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita detener al conductor. “Pudo ser ella hoy; mañana puede ser alguien de su familia”, dijo la madre antes de retirarse, sostenida por sus hermanas y rodeada de quienes la aman.

José Luis Rodríguez Castro La Razón