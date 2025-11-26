Pregúntenle a AMLO cuál es el antídoto contra las protestas

Un poco tarde –aunque en política nada es tan tarde–, el gabinete presidencial político se percató que las últimas marchas, manifestaciones, protestas y bloqueos tienen orígenes, sentido políticos, en tanto que la política es la administración el poder.

Pero el gabinete político podría encontrar respuestas inmediatas si tomara el teléfono y llamara al Palacio de Invierno de Palenque porque ahí vive –y dicen que un poco con el descargo del poder cotidiano– el político que descubrió, potenció y convirtió el uso de la protesta en una industria rentable para sacar beneficios políticos.

Andrés Manuel López Obrador inicio el camino de las protestas en las calles como una forma de utilizar las movilizaciones al margen de las reglas y las instituciones y obtener beneficios. Y llegó al caso en que organizó a los barrenderos de la capital de Tabasco para protestar por el abuso y la explotación y los trajo a la Ciudad de México para un plantón en el Zócalo capitalino en septiembre de 1993, arrinconando al presidente Salinas de Gortari por un evento en curso: el grito de la independencia y desfile militar. Y el entonces regente Manuel Camacho Solís tuvo que hacer alardes de la política –con dinero público– para levantar el plantón y permitir las ceremonias.

Así que no se requería gran esfuerzo analítico para llegar a la conclusión de que los paros, los plantones, las manifestaciones y los bloqueos recientes han tenido resortes políticos, puesto que López Obrador industrializó justamente la protesta social como factor político para obtener beneficios políticos.

Pero hay que aclarar que López Obrador y su industria de la protesta funcionó sobre la cerrazón de los gabinetes presidenciales de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y solo hasta que obtuvo el poder en el gobierno del DF dio un giro a sus argumentaciones y como gobernante comenzó a criticar a los que usaban las presiones callejeras para obtener beneficios políticos.

Lo que el gabinete político de la presidenta Sheinbaum tiene que aclarar –antes de ejercer carpetas de investigación averiguaciones previas y arrestos—es si las motivaciones políticas son por el puro poder o algunas de las agendas exigibles revelan el incumplimiento de funciones políticas del gobierno en seguridad y atención a los problemas de los productores del campo.

La complicación actual no radica en caracterizar de política lo que es de suyo política o en revelar que las organizaciones que protestan lleva huellas del PAN, del PRI y hasta el PRD fantasmal, sino en entender que la protesta callejera es la última instancia que tienen los afectados or la falta de políticas públicas en seguridad y producción agrícola ante la pasividad, distanciamiento o –si se quiere– la fata de presupuesto para resolver problemas muy concretos.

El asunto es que el relevo de sistema político del PRI al PAN y a Morena dejó sueltos los hilos de poder de organizaciones que tienen que ver con la producción. Es decir, que el viejo PRI administraba la gestión intermedia de sectores productivos a través de la CNOP y la CNC, pero el PAN y sobre todo Morena parecen no haber entendido la vieja estructura de poder del viejo PRI.

Si los organizadores de manifestaciones, paros, protestas y bloqueos entienden de política –y que saben de política más que los políticos actuales–, entonces habrán llegado a la conclusión que la aplicación del método callejero de López Obrador –la industria de la protesta que ironizó Arturo Núñez Jiménez cuando era priísta y que luego se ruborizó cundo se hizo perredista lopezobradorista en Tabasco– es exitosa cuando se enfrenta a funcionarios burócratas que carecen de sensibilidad social y que no cuentan con programas ni dinero para atender las quejas.

El grupo lopezobradorista en el poder está llegando al modelo político que se conoce como morderse la cola: es decir, padecer en contra lo que en el pasado privilegiaron como oposición. Y que los que se salieron de las reglas institucionales y democráticas en el pasado, hoy que son poder deben de enfrentar protestas que ellos inventaron y casi hasta registrar como derechos de autor.

Pero detrás de estos dimes y diretes se encuentra una realidad: las oficinas de gobierno de Morena carecen de recursos económicas y de sensibilidad para atender las quejas de sectores productivos –no políticos– cuya problemática ha estado afectando el ritmo de la producción económica y afectando al PIB.

Así que no estaría por demás llamar a Palenque y pedir una asesoría en control de la industria de la protesta.

