Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por abusos y precios inflados

La Profeco clausuró el hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos, tras detectar precios excesivos y prácticas que afectan a los turistas en Tulum.

Desde hace un par de meses, la paradisiaca ciudad de Tulum, en Quintana Roo, se encuentra en el ojo del huracán debido a los excesivos precios que terminaron por ahuyentar a turistas nacionales e internacionales, luego de que en redes sociales se exhibieran los abusos de empresarios, tanto restaurantes como hoteles y demás servicios, que operan en la codiciada zona.

Y es que en Tulum no solo son caros el hospedaje y la comida, sino que incluso salir a disfrutar de la playa, con sus aguas color turquesa, tiene un precio de hasta 500 pesos, cantidad que nadie estuvo dispuesto a pagar, como resultado, este destino turístico pronto quedó en el olvido.

Ante la gravedad del asunto y al ver la economía del lugar en riesgo, las autoridades no tardaron en implementar medidas como invitar a la gente a vacacionar o aplicar precios especiales, sin embargo, visitantes denunciaron que Tulum sigue igual de caro que siempre, por lo que el gobierno tuvo que verificar qué estaba ocurriendo.

Fue así como, en días recientes, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dieron a la tarea de acudir al codiciado lugar para revisar los costos que se manejan para turistas nacionales e internacionales, y para sorpresa de nadie, descubrieron que los precios excesivos prevalecen en diversos comercios, por lo que fueron suspendidos.

Pero lo que más ha llamado la atención es que uno de los hoteles de Roberto Palazuelos se encuentra entre los lugares clausurados, pues la Profeco descubrió que el actor también incurre en prácticas abusivas en Tulum, aprovechándose de los turistas al inflar los precios de su negocio.

¿Por qué clausuraron el hotel de Roberto Palazuelos?

El Hotel Diamante K fue clausurado tras una inspección realizada el pasado 25 de noviembre de 2025, durante la cual la Profeco identificó prácticas que vulneran los derechos de los consumidores, así como tarifas elevadas que afectan la experiencia turística en la zona.

El establecimiento, ubicado en plena zona de playa con una vista envidiable al mar, abusa de la economía de los visitantes, pues, de acuerdo con la Profeco, la habitación doble del Diamante K era la más costosa del área inspeccionada, con un precio de 13,860 pesos por noche, cifra significativamente mayor al promedio regional.

Otras tarifas consideradas abusivas en el hotel del llamado “Diamante Negro” son, por ejemplo, 1,340 pesos por una cabaña económica con baño compartido o 2,800 pesos por una cabaña con vista al mar y cama king.

Mientras tanto, en los restaurantes del hotel, los platillos tenían precios de entre 300 y 500 pesos, lo que contribuyó a la evaluación de tarifas elevadas.

Además, la dependencia detectó que muchos menús en varios restaurantes cobran en moneda extranjera o están escritos en idiomas distintos al español, algunos sin precios visibles, lo que contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Profeco realizó 29 visitas a hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de autoservicio ubicadas en el centro de Tulum y en el Parque Jaguar, donde se identificaron violaciones recurrentes que afectan directamente a turistas y residentes, como guacamole de hasta 280 pesos, hamburguesas que superaban los 400 pesos y órdenes de tacos con precios de hasta 400 pesos.

Además del Hotel Diamante K, la Profeco colocó sellos de suspensión en Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum.

