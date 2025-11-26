Reforzarán seguridad en Tampico durante temporada decembrina

La alcaldesa indicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya pondrá en marcha el programa Paisano, y posteriormente el Ayuntamiento implementará el operativo de vigilancia en coordinación con Tránsito Municipal, Guardia Estatal y Guardia Nacional.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La seguridad será fortalecida en Tampico durante el periodo vacacional decembrino con apoyo de elementos de la Guardia Estatal, principalmente en zonas de alta afluencia como la periferia de los mercados municipales, informó este miércoles la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

“Tenemos también el día de hoy reunión con el contador público, Eduardo Manzur, presidente de la CANACO Tampico, para ver todo el operativo en esta época navideña para que las tampiqueñas y los tampiqueños nos sintamos seguras… hablé con el encargado de aquí de nuestra zona, Víctor Aparicio, precisamente platicábamos sobre el refuerzo en la zona de los mercados”

Respecto al operativo Grúa, Villarreal Anaya afirmó que no está prevista su suspensión, al considerar que contribuye a la seguridad vial.

“Por el momento no tenemos contemplado suspenderlo, va a seguir porque eso abona a una seguridad vial, y pedirle a las y los tampiqueños que respeten esos señalamientos… alrededor de las plazas públicas tampoco se pueden estacionar”

La presidenta municipal informó que se cubrió la primera parte del aguinaldo al personal del Ayuntamiento, y antes del próximo 6 de diciembre se prevé el pago de la segunda parte.

Como parte del ambiente navideño, reportó que se instaló un set de Frozen en la Plaza de Armas y en los próximos días se realizará el encendido del pino monumental.

En el Recinto Ferial de la Laguna del Carpintero se instalará la Feria Navideña, además de un teatro con acceso gratuito y una Villa integrada por 22 negocios, cuya convocatoria continúa abierta.

Por Cynthia Gallardo

La Razón