Reportes de supuestos robos buscan alarmar a la ciudadanía

Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento informó que durante las reuniones de la Mesa de Seguridad no se registró ningún incidente relacionado con personas armadas o atracos en domicilios.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una serie de reportes difundidos en redes sociales sobre presuntos robos relacionados con un sujeto armado desvalijando vehículos carecen de sustento oficial y solo buscan alarmar a la ciudadanía.

El funcionario, dijo que tampoco existe reporte de emergencias, denuncias vecinales o llamadas al C5 sobre hechos similares.

Marín Rodríguez recordó que este tipo de desinformación es recurrente y suele propagarse sin verificación.

Recordó , como ocurrió meses atrás con falsos asaltos en transporte público.

La circulación de noticias incorrectas , explicó genera temor innecesario entre las familias.

El secretario confirmó que el único incidente atendido el fin de semana fue un caso de violencia familiar, donde intervino la Guardia Estatal, sin vínculo con los rumores difundidos.

La población, añadió , debe acudir a fuentes oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 para evitar confusiones o alarmas infundadas.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón