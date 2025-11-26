Retiran licencia a notario de Monterey; lo acusan de faltas graves y supuestos despojos

La revocación fue publicada en el Periódico Oficial tras acreditar faltas graves en un procedimiento administrativo.

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- El Gobierno del Estado de Nuevo León revocó la patente del notario público Ernesto Pérez Charles, titular de la Notaría Pública Número 133, luego de comprobarse faltas administrativas consideradas graves dentro de un procedimiento de responsabilidad.

La decisión fue publicada este lunes en el Periódico Oficial del Estado, donde se confirma que el fedatario incurrió en reiteradas violaciones a la Ley del Notariado durante el ejercicio de sus funciones.

El caso ha llamado la atención pública debido a que el notario ha sido señalado en diversas denuncias y juicios por presuntos despojos, incluyendo la validación de documentos relacionados con una compraventa fraudulenta dentro del área metropolitana de Monterrey.

¿Qué determinó el Gobierno del Estado?

Según la publicación oficial, el Ejecutivo estatal resolvió revocar la patente del Lic. Ernesto Pérez Charles, quien ejercía en el Primer Distrito Registral al frente de la Notaría 133.

La resolución deriva del expediente DAGN-PARA-2/2024, correspondiente a un procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual se acreditaron múltiples infracciones a la Ley del Notariado.