Rinde informe ante el Senado y destaca avances en política de Bienestar

El gobierno sostuvo ante el Senado que la política de Bienestar seguirá siendo el eje central del proyecto nacional.

MÉXICO.– En su comparecencia ante el Senado, el responsable de la política social del Gobierno de México afirmó que el país experimenta una reducción histórica de pobreza y desigualdad, impulsada por los programas de Bienestar y por el modelo económico que sostiene la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, según el Primer Informe de Labores presentado ante la Cámara alta ￼

De acuerdo con las cifras expuestas, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años y la desigualdad registró su nivel más bajo desde que se tiene registro, lo que el funcionario atribuyó a la combinación de inversión social, crecimiento salarial y políticas de transferencia directa que buscan reducir brechas socioeconómicas de forma estructural

El informe reporta que actualmente 32 millones de personas reciben algún programa de Bienestar, con una inversión social prevista de 850 mil millones de pesos para 2025, equivalente al 2.3 por ciento del PIB, una cifra que el gobierno considera suficiente para garantizar la continuidad de los programas constitucionalizados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador

Uno de los datos subrayados fue el incremento del salario real, que según el informe creció 97.9 por ciento en siete años, un avance que permitió que 22 millones de mexicanos superaran la línea de pobreza por ingresos, al pasar de 62.1 a 84.2 millones de personas con mejores condiciones económicas en comparación con el periodo previo

En materia de apoyos directos, el gobierno destacó el avance de la Pensión para Personas Adultas Mayores, que actualmente entrega 6,200 pesos bimestrales a más de 13.3 millones de beneficiarios, con una inversión anual superior a los 484 mil millones de pesos, lo que la convierte en el programa social más amplio del país

La comparecencia también detalló que la Pensión para Personas con Discapacidad ya se universalizó en 24 entidades, alcanzando a 1.6 millones de beneficiarios, mientras que la Fundación Teletón colabora con terapias gratuitas de rehabilitación para niñas y niños menores de 17 años en un esquema conjunto de apoyo federal y estatal

Otro de los programas señalados fue Mujeres Bienestar, destinado a mujeres de 60 a 64 años, que hoy atiende a tres millones de beneficiarias con un apoyo bimestral de 3 mil pesos y una inversión que supera los 23 mil millones, iniciativa que el gobierno ubica como una de las prioridades del inicio del sexenio

En el apartado de salud preventiva, el informe menciona el Programa Salud Casa por Casa, que cuenta con 20 mil servidores públicos que han realizado 8.6 millones de consultas domiciliarias, orientadas a la detección temprana de enfermedades crónicas y a la creación de un historial clínico digital para adultos mayores y personas con discapacidad

En materia educativa, se informó que la Beca Rita Cetina llega a 5.6 millones de estudiantes de secundaria, mientras que las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro benefician a más de 4 millones de jóvenes y 409 mil universitarios respectivamente, con una inversión total superior a los 73 mil millones de pesos

El informe señala además que el programa La Escuela es Nuestra ha destinado recursos directos a más de 63 mil planteles de educación básica y más de 6 mil de nivel medio superior, y que Jóvenes Construyendo el Futuro ha capacitado a 3.4 millones de aprendices desde su creación, incluyendo 450 mil jóvenes apoyados durante 2025

En el campo, las autoridades informaron que dos millones de pequeños productores reciben fertilizante gratuito y apoyos de Producción para el Bienestar, además de 192 mil pescadores beneficiados con Bienpesca, lo que según la dependencia contribuye a mejorar la autosuficiencia alimentaria en regiones rurales

El informe incorpora también acciones en comunidades indígenas y afromexicanas, las cuales administran directamente el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, equivalente a 12 mil 300 millones de pesos destinados a obras locales de agua, electrificación, vivienda, educación y salud bajo decisión comunitaria

En materia de atención a emergencias, el gobierno reportó apoyos directos a 320 mil personas afectadas por fenómenos naturales en ocho entidades, con una inversión de 15 mil 700 millones de pesos distribuidos en limpieza, recuperación de viviendas, comercios y cultivos, con el compromiso de entrega sin intermediarios

Finalmente, se destacó la estrategia “México te abraza”, que ha otorgado casi 80 mil tarjetas Bienestar Paisano y opera centros de atención humanitaria en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, con una inversión de 700 millones orientada al retorno seguro y al apoyo inmediato a migrantes repatriados

Con estos datos, el gobierno sostuvo ante el Senado que la política de Bienestar seguirá siendo el eje central del proyecto nacional y que, bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, la inversión social y la reducción de desigualdades continuarán como prioridades para los próximos años, en lo que calificaron como un proceso sin marcha atrás .