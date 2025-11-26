Sheinbaum llama a Noroña a la sensibilidad y respeto hacia Grecia Quiroz

El pronunciamiento ocurre luego de que Noroña cuestionara la posición pública de Quiroz, lo que generó reacciones internas en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado público a Gerardo Fernández Noroña para actuar con “sensibilidad y respeto” hacia la diputada Grecia Quiroz, luego de que el legislador emitiera críticas hacia ella en medio del reciente fallecimiento de su esposo.

Sheinbaum señaló que Grecia “no está pasando por un momento fácil” y subrayó que no es adecuado usar esta circunstancia con fines políticos. “Para lo político habrá otro momento”, expresó al rechazar que se generen descalificaciones hacia una persona que atraviesa un duelo.

El pronunciamiento ocurre luego de que Noroña cuestionara la posición pública de Quiroz, lo que generó reacciones internas en Morena. Con este mensaje, la presidenta marcó distancia y pidió prudencia en el manejo del tema.

STAFF