Siguen los bloqueos, no hay acuerdo

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ.

Queda perfectamente claro que las autoridades federales son absolutamente incompetentes por decir lo menos, pues pese a que los transportistas a los que se les sumaron miles de productores agrícolas de casi la totalidad del territorio mexicano anunciaron con muchos días de anticipación que iniciarian un bloqueo a nivel nacional nada hicieron en pocas palabras los ignoraron y no fue sino hasta que el país estaba “incendiado” con bloqueos de carreteras en casi una veintena de estados del país cuando tuvieron la feliz ocurrencia de convocar a un diálogo con los manifestantes.

Lo más práctico como ya es una absoluta costumbre el gobierno de la república, en lugar de actuar con responsabilidad y eficiencia comenzaron a expiar culpas responsabilizado a la oposición y a sus líderes políticos de estar detrás de todo el merequetengue, asunto que los participantes se han cansado de desmentir ya que lo que realizan lo hacen simplemente porque ya están cansados de las mentiras gubernamentales mismas que iniciaron desde el sesexnio pasdado con el muy mentiroso ex presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y que continúan con el actual gobierno.

Por otra parte la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, sigue con la misma narrativa de expresar que existe un diálogo permanente con los manifestantes incluso, asegura que han sido atendidos lo cual contrasta diametralmente con lo que sucede tan simple que si sus aseveraciones fueran ciertas no existiesen los monumentales bloqueos por todo el país.

Todo ello ocurre con contar la beligerancia y falta de tacto político mostrado por la Secretaria de Gobernacion ROSA ICELA RODRIGUEZ quien veladamente manifiesto la existencia de carpetas de investigación en contra de varios de los líderes de bloqueo nacional, en pocas palabras en lugar de actuar con prudencia e inteligencia la mentada funcionaria echó más gasolina a la lumbre.

En fin lo peor del caso es que hasta donde se sabe las negociaciones entre autoridades y manifestantes fueron un rotundo fracaso ya que no se alcanzó ningún acuerdo con el gobierno federal al que acusaron de falta de sensibilidad descartando a la vez estar ligados a intereses políticos como lo quiere hacer creer la autoridad federal, por lo que a decir de los transportistas y productores los bloqueos habrán de continuar.

Esta de mas que las afectaciones por los bloqueos generan cientos de millones de pesos de pérdidas en todos los sentidos amén del caos vehicular que igualmente trastorna la vida nacional, de ello sin duda que al gobierno le corresponde gran parte, para que llegar tan lejos si tuvieron oportunidad de hacer algo, pero así de inoperantes e ineficientes son y de ello hay constancia.

En el relajo nacional desde luego que no pasa desapercibido que la mayoría de los cabecillas de los manifestantes y que han sido entrevistados jamás negaron que se la jugaron con MORENA y con el “peje” sin embargo al comprobar que ambos representan una monumental mentira simplemente actuaron en consecuencia y ahí están los resultados, en términos reales en la próxima elección no esperen el retorno de estos miles de votos al contrario, fin de la historia, por cierto ¿habrá todavía quien diga que fue LÓPEZ OBRADOR el mejor presidente que ha tenido Mexico?.

En tanto aquí en Tamaulipas el “vocero” de seguridad WILLY ZÚÑIGA CASTILLO, en lugar de accionar con prudencia y sensibilidad inicia su declaración pronunciando que aún no se sabe si se habrá de emprender alguna acción legal por parte del gobierno en contra de algún manifestante, acaso no ve como están las cosas, más gotitas de gasolina a la hoguera, que necesidad.

En otro tema dentro del Congreso Internacional de Energía de Tamaulipas 2025 contando con la presencia del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el Secretario de WALTER JULIAN ANGEL JIMENEZ, signo una carta de colaboración con las agencias del Norte del País para trabajar en conjunto e impulsar el desarrollo energético de México.

Presentes también en tan relevante acto autoridades federales de los estados de Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua quienes al igual firmaron la trascendental carta que ayudará a la federación en los mecanismos de operación y planeación que lleve a tener un sistema energético más fuerte y resiliente.

Por otra parte el funcionario estatal refirió que con la participación de las secretarías y agencias del norte del país que son los estados con mayor intensidad energética, desde Baja California hasta Tamaulipas donde se tiene amplia comunión creciendo y desarrollando y transformando al sistema para poder apoyar a al gobierno de la república en todo tipo de operaciones y donde Tamaulipas forma parte relevante, todas ellas desde luego encaminadas a consolidar el rubro energético en esta importantísima región del país.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com