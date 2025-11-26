Tamaulipas toma el liderazgo

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES.

En Tamaulipas, hablar de energía siempre fue sobre planes, proyecciones y promesas que se repetían cada año, pero que no siempre se concretaban.

Por eso, cuando esta semana comenzó en Tampico el Congreso Internacional de Energía -que concluye hoy-, la conversación tomó un giro distinto.

Por primera vez en mucho tiempo, el estado no solo presumió potencial, sino también resultados claros de su posición como líder nacional en este rubro.

Ya había comentado aquí hace días que el gobernador Américo Villarreal ha impulsado desde la Secretaría de Energía una estrategia que busca recordarle a México y al mercado internacional que Tamaulipas es un estado energético en todos los frentes.

El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025 reunió a especialistas, empresas nacionales y extranjeras, organismos federales y operadores técnicos que rara vez coinciden en un mismo lugar.

La industria energética convirtió el Congreso en un sitio donde se reafirmó el liderazgo de Tamaulipas en este sector.

De acuerdo con datos oficiales, el estado concentra el 60% del futuro energético de México, y eso significa que tiene un peso económico y político destacado a nivel nacional.

Durante la inauguración del evento, el gobernador estuvo acompañado por Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos, y ahí confirmaron que los proyectos que están en marcha van a reconfigurar la región en los próximos años.

Por ejemplo, parte de esa fortaleza en materia energética del estado se sustenta en que, frente a las costas, en el Cinturón Plegado del Golfo de México, está por iniciar el Campo Trión, el primer proyecto de explotación en aguas profundas y ultraprofundas del país.

Su producción estimada, de más de 100 mil barriles diarios a finales de 2027, y su inversión asegurada de 11 mil millones de dólares, colocan a la entidad en una posición que hasta hace poco parecía reservada para otros rumbos.

En el sector eléctrico, Américo recordó que Tamaulipas ya es el número uno en generación energética nacional, con más de 8 mil 400 megawatts instalados y una cobertura del 99.78% de la población.

Además, Tamaulipas se consolidó como el segundo estado con mayor generación eólica del país, solo detrás de Oaxaca.

Por eso el subsecretario Vidal Amaro no escatimó reconocimientos a Tamaulipas, pues, como lo dijo, para México la entidad dejó de ser un actor secundario y se convirtió en un punto de referencia para la seguridad energética nacional.

EL APOYO DE ERASMO A PROTECCIÓN CIVIL

En Ciudad Madero, donde a veces cuesta distinguir la promesa del resultado, Erasmo González Robledo decidió dejar una señal clara de lo que es atender prioridades.

El Alcalde destinó una inversión de 20.7 millones de pesos al área de Protección Civil, la cifra más alta en 101 años de historia de la ciudad.

Los recursos fueron para fortalecer a quienes hacen un trabajo valioso y oportuno, en un ámbito donde muy pocos quieren entrarle.

La entrega de los apoyos al personal de esa área se realizó en Playa Miramar, donde Erasmo, acompañado de su esposa Dunia Marón y de representantes de Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, empresarios, Bienestar y Cruz Roja, mostró que la seguridad es un tema prioritario en su gobierno.

El mensaje fue que la coordinación oportuna en una emergencia también se traduce en una toma de decisiones eficaz.

La inversión se dividió en dos partes: la primera, de 8.4 millones, en equipamiento que ya opera el personal.

La segunda llegará en diciembre, con 12 millones 14 mil pesos más en forma de una ambulancia de urgencias básicas, dos camiones de atención rápida, una unidad de inspección y una acuamoto nueva para Playa Miramar.

A esto se suma la dignificación de las estaciones Norte y Centro de Bomberos, donde se destinarán 2.8 millones de pesos.

Es una acción que marca diferencia respecto al pasado, pues con personal que tiene descanso adecuado y el equipo necesario, se puede brindar un mejor servicio a la población.

El apoyo asignado por Erasmo a Protección Civil fortalece la operatividad de la dependencia y muestra una postura clara: invertir en lo esencial, aunque no dé votos inmediatos.

UNA MÁS DE FERNÁNDEZ NOROÑA

Gerardo Fernández Noroña está cruzando líneas que, por prudencia, empatía y sensibilidad, no debería siquiera mencionar. Claro, eso si fuera una persona con la capacidad de entender eso.

El senador, que ha viajado constantemente al extranjero con cargo a los impuestos que pagamos todos, sin que se sepa que hace algo productivo, acaba de tocar un tema delicado que-me parece-, nadie debería permitir.

En una de esas declaraciones ligeras que suele hacer con su retórica ya conocida, Fernández Noroña calificó a la viuda de Carlos Manzo -el asesinado Alcalde de Uruapan- como alguien que ya sucumbió a la ambición política y de poder.

No puede evitarse la indignación por la vileza de sus comentarios y por tratar de hacer creer que los demás son como él.

No respetar el dolor de la pérdida del esposo, asesinado por criminales empoderados gracias al gobierno del compañero Andrés Manuel, es de una mezquindad enorme.

Como dirían en algunos segmentos de la Cuatroté: Fernández Noroña, sin sensibilidad alguna, sin empatía y sin el mínimo respeto por el dolor de una viuda, muestra su verdadera esencia: un carroñero político. Con el dolor de la pérdida no se juega ni se lucra, pero él no entiende de esas cosas.

ESCOTILLA

El segundo día de bloqueo nacional de transportistas y agricultores sigue siendo muestra de la falta de eficacia de Gobernación para resolver el problema.

Sin voluntad para reconocer que se trata de una falla estructural que tiene décadas -y que no es con amenazas como se va a terminar con los bloqueos-, la dependencia parece irremediablemente rebasada.

Por. Tomás Briones

